Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak - Son Dakika
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Politika

Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

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23 Mart'ta yapılacak ön seçime girmeyeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gözü gelecek anket sonuçlarına çevrilmiş durumda... Bundan sonraki süreçte yapılacak seçim anketlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıkması durumunda Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan ederek yarışa girecek.

13.02.2025 12:36  Güncelleme: 12:55
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CHP Parti Meclisi, partinin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesini kararlaştırırken, takvim ve yöntem konusunda da Merkez Yönetim Kurulu'na yetki verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Salı günü Meclis'teki grup toplantısında, ön seçim tarihini 23 Mart olarak açıkladı.

Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

İMAMOĞLU'NUN SEÇİLMESİNE KESİN GÖZLE BAKILIYOR

Aday belirleme yönteminin "ön seçim" olarak tekleştirilmesi ve adayın erken belirlenmesine karşı çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime girmeyecek. Gelecek ay yapılması planlanan ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday seçilerek çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

YAVAŞ ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ Mİ?

Peki ön seçime girmeme kararı alması Mansur Yavaş'ın adaylıktan vazgeçtiği anlamına mı geliyor? Yavaş'ın yakın çevresi bu iddiayı kesin bir dille yalanlıyor. Hatta ve hatta Yavaş'ın bundan sonraki süreçte yapılacak anketleri yakından takip ederek İmamoğlu'nun önünde çıkması durumunda cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan edeceği konuşuluyor.

Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

İMAMOĞLU: YAVAŞ ADAY OLMAYACAK

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Yavaş'ın, önseçimde cumhurbaşkanı adayı olmayacağını belirterek "Çok değerli bir buluşma yaptık. Her aşamasını parti içi süreçlerimizle yönetiyoruz. Gazeteci birkaç arkadaşımızla da dün, bugün görüştüğümüz için, ifade ettiğim şeylerin aynılarını da burada da ifade edebilirim. Sonuçta Mansur Bey'in farklı bir bakışı var. 'Bugün erken. Adaylık için erken. Dolayısıyla ön seçim de erken' diye bir bakışı var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti" şeklinde konuştu.

Yavaş\'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, 23 Mart, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Neşe yer:
    eminim AKP trolleri Mansur beyi destekliyorlardir anketlerde önde çıksın CHP kaybetsin diye. 9 96 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    bu ülkede Hakan Fidan varken diğerlerine nal toplamak düşer 43 32 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    en doğrusu Mansur Yavaş'tir 58 16 Yanıtla
  • sus ceo:
    Mansur Başkan, bu haber AKP Aktroller tarafından yapılan bir haber. AKP'nin bu tip tuzak olan haberlerine inanma. AKP gidici olduğu için her türlü kirli tuzak işlere bulaşabilir. 12 30 Yanıtla
  • Hüseyin Aydoğdu:
    Mansur mu onu aday bile göstermezler 16 26 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    Aday olursa, oy kullanmaya gitmem o kadar net.. 12 23 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    ulan 1 kerede 1 olmayı becerin be 21 3 Yanıtla
  • Murat Gundogdu:
    oy ermiyorum ama Mansur bey için giderim ailece. 11 6 Yanıtla
  • ALPER KOCAK:
    akp için en iyi aday imamoğlu al birini vur ötekine akp imamoğlu aday olsun diye imamoğlunu destekler anketlerde mansur cıkmaz 11 2 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Bed ford’un kazanması bi hayal olur cehepe için 5 2 Yanıtla
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