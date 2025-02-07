Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu - Son Dakika
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Politika

Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş düzenlediği basın toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'le yapacağınız üçlü görüşmede nasıl bir tutum alacaksınız?" sorusuna "Sonuna kadar emeklilerimiz ve asgari ücretlilerin yanında olacağız" yanıtını verdi.

07.02.2025 11:42
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CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yapılacak ön seçime katılıp katılmayacağı merak konusu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş basın toplantısı düzenledi.

GÖRÜŞMEDE NASIL BİR TUTUM ALACAK?

"Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum" diyen Yavaş'ın gazetecilerden birinin "CHP üç ay içerisinde adayını ilan edip ondan sonra bu aday tartışmasını kapatmak istiyor. Dolayısıyla sizin pozisyonunuz tam olarak nedir? Siz bu aday tartışmalarının kapanması açısından Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'le yapacağınız üçlü görüşmede nasıl bir tutum alacaksınız?" sorusuna verdiği yanıt basın toplantısına damga vurdu.

"EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİNİN YANINDA OLACAĞIZ"

Yavaş, tüm kamuoyunun merak ettiği bu soruya "Evet, cevap veriyorum. Sonuna kadar emeklilerimiz ve asgari ücretlilerin yanında olacağız" yanıtını verdi.

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI

Konuşmasında isim vermeden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na "Adaylık tartışmalarını bitirin" çağrısında bulunan Yavaş, "5 sene boyunca 'aday kim olacak' diye konuşuldu. Televizyonda 'kim aday olsun' diye konuşuyorlar. Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey yoksullara sahip çıkmaktır. Ülkeyi gerçek gündemine çekmek istiyorum. Herkese de bu çağrıyı yapıyorum. Bizim gündemimiz belli. Bu gündemin dışında bir şeyin tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Yavaş\'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

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Son Dakika Politika Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • HARUN IŞIK:
    Tamam ozaman emekliye su parasını bedava yapın... 381 75 Yanıtla
    İbrahim ozturk:
    biraz oku iyi olur beyin çalışır 0 0
    Fatih Korkmaz:
    muhtemelen akpye oy veriyorsun beleşe alışmışsın .makul fiyat olsun. 0 0
    Mehmet Akın:
    emekliler e 15000 bayram ikramiyesine hayır dedi emekliler muhtemelen suyu da bedava istemiyo istiyosa sandıkta söyler hacı :)) 0 0
  • Sener Demir:
    Mansur Başkan adamdır. Nokta 276 168 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Yiyecekler mansurla eko birbirlerini bakın gorun 306 137 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Abi bu adamın konuştukları bile anlaşılmıyor Yaptım dedikleri yapmadıklarıyla nasıl ikna edebiliyor ankaralıları.. 409 21 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Bu adam algı işini süper yapıyor 295 110 Yanıtla
    Ercan Bey:
    Algı olmaz ise elle tutulur bir şeyi yok ki... Ayrıca Ekrem bunu meze yapar... 0 0
  • Serkan Acar:
    Su parası insan hakkı diyordun su parası almayacağız diyordun ne oldu şimdi çıkmış yok emekli yok asgari ücret sen önce yapacaklarını yap Kefen soyucu 376 14 Yanıtla
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