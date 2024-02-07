Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok\'un seçim afişlerini engelledi

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok afişlerinin önünü kapattı.

Ankara'da yerel seçim yarışında pankart nezaketsizliği yaşanıyor. Aralık Ayında ABB adaylığına yaptığı başvuru sırasında "Tüm çamurlara rağmen Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük" açıklaması yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.





ALTINOK'UN AFİŞLERİNİN ÖNÜNE YENİ REKLAM PANELLERİ KOYDU

Yüz milyonlarca lira para harcanarak Ankara'nın hemen her yerine afişleri asılan Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un afişlerinin bulunduğu duvarın önüne yeni reklam panelleri koydurarak Altınok'un seçim afişlerini engelledi. Bunun üzerine Yavaş'ın "Ankara'nın adil bir biçimde, tarafsız bir biçimde, kaynakları boşa götürmeden ve dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik ve bunu başardık" açıklamaları gündem oldu.