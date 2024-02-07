Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok'un seçim afişlerini engelledi - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok'un seçim afişlerini engelledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok'un afişlerini engelledi. Bu durum, seçim sürecinin ne kadar adil olup olmayacağının tartışmasını yarattı.

07.02.2024 14:21
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok afişlerinin önünü kapattı.

Ankara'da yerel seçim yarışında pankart nezaketsizliği yaşanıyor. Aralık Ayında ABB adaylığına yaptığı başvuru sırasında "Tüm çamurlara rağmen Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük" açıklaması yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.

Yavaş'tan Altınok'un seçim afişlerine engel


ALTINOK'UN AFİŞLERİNİN ÖNÜNE YENİ REKLAM PANELLERİ KOYDU

Yüz milyonlarca lira para harcanarak Ankara'nın hemen her yerine afişleri asılan Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un afişlerinin bulunduğu duvarın önüne yeni reklam panelleri koydurarak Altınok'un seçim afişlerini engelledi. Bunun üzerine Yavaş'ın "Ankara'nın adil bir biçimde, tarafsız bir biçimde, kaynakları boşa götürmeden ve dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik ve bunu başardık" açıklamaları gündem oldu.

Yavaş'tan Altınok'un seçim afişlerine engel
Yavaş'tan Altınok'un seçim afişlerine engel
Yavaş'tan Altınok'un seçim afişlerine engel
Yavaş'tan Altınok'un seçim afişlerine engel
Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok\'un seçim afişlerini engelledi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • redo1453 redo: ankaralılar bilir boş beleş hiçbirsey yapmadı ... boşa oy verilmiş biri mansur.....turgut altınok belediyecilikten gelmiş birisi.. keçiören kıymetını iyi bilir 347 196 Yanıtla
  • Azat Deniz: Aslan parçası Mansur başkan 196 330 Yanıtla
  • bülent C.: çok ayıp , yakışmamış. sırf bu yüzden oy kaybeder. 277 220 Yanıtla
  • Hasan Dalgalı: Bunun mansur ile direkt bir ilgisi var mı yoksa reklam şirketi, daire başkanı vs nin işgüzarlığı mı acaba? eleştirmeden önce aslını mansur beyden dinlemek lazım.. 137 220 Yanıtla
  • İmat Mustafa ELBABA: Yaptığınız tek iş, Afiş. 183 71 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: İyi yapmış 92 159 Yanıtla
  • Serkan Basar: birilerinden kopya çekmiş :) 122 65 Yanıtla
  • Alican Atmaca: Gölge etme başka ihsan istemez 129 20 Yanıtla
  • Mesut Vatansever: Altınok a hayırlı olsun 81 59 Yanıtla
  • Nihat Tunahan: Mansurun bilgisi dahilinde yapıldıysa kendisine yakışmamış. 40 yıldır Ankaradayim Malesef Mansurun pek çalıştığını göremedik. Altınok iyi bir aday olabilir bakalım hayırlısı. Akepeli de degilim kesinlikle. 87 49 Yanıtla
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Son Dakika Politika Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok'un seçim afişlerini engelledi - Son Dakika


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