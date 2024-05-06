Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti

Politika

TV100'de Gürkan Hacır 'ın sunduğu programa açıklama gönderen Bozbey, konuyla ilgili "Bu sadece düşündüğümüz bir şeydi. Hayata geçirmedik böyle bir şey olmuyor, bu atama olmayacak. Biz güvendiğimiz bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten güvendiğimiz insanlara ihtiyacımız var. Sırtımızı yaslayabileceğimiz insanlarla çalışmak istedik. Niteliği, kariyeri desen hepsi tamam. Yeğenim kendi isteğiyle, 'Kimseyi zan altında bırakmak istemem, ben de hak etmiyorum bu ifadeleri' dedi ve bu görevden affını istedi. Böyle bir şey düşündüğümüzle kaldı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden olan Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atamış, Furkan Bozbey, sosyal medya hesabından kendisinin de bulunduğu bir fotoğrafı paylaşarak altına "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" diye yazmıştı. Furkan Bozbey daha sonra profiline "BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı" ünvanını eklemiş, tepkilerden sonra bunu silmişti.

Başkan Bozbey ise atamayı savunduğu açıklamasında Sözcü gazetesine "Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey'in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İTÜ mimarlık mezunu genç biri. Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri. Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri. Bu şirketlerin incelenmesi lazım, onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım." şeklinde konuşmuştu.

Açıklamasının devamında "Soy isminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli" diyen Başkan Bozbey, "Yeter ki liyakati olsun. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında. Genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" demişti.