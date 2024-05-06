Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mustafa Bozbey yeğenini belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak ataması tepki çekince geri adım attı. Bozbey, ''Bu sadece düşündüğümüz bir şeydi. Hayata geçirmedik, böyle bir atama olmayacak. Yeğenim kendi isteğiyle bu görevden affını istedi.'' dedi.

06.05.2024 23:36  Güncelleme: 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak ataması sonrası tepkiler büyüyünce Bozbey atamanın gerçekleşmeyeceği açıklamasını yaptı.

"YEĞENİM GÖREVDEN AFFINI İSTEDİ"

TV100'de Gürkan Hacır'ın sunduğu programa açıklama gönderen Bozbey, konuyla ilgili "Bu sadece düşündüğümüz bir şeydi. Hayata geçirmedik böyle bir şey olmuyor, bu atama olmayacak. Biz güvendiğimiz bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten güvendiğimiz insanlara ihtiyacımız var. Sırtımızı yaslayabileceğimiz insanlarla çalışmak istedik. Niteliği, kariyeri desen hepsi tamam. Yeğenim kendi isteğiyle, 'Kimseyi zan altında bırakmak istemem, ben de hak etmiyorum bu ifadeleri' dedi ve bu görevden affını istedi. Böyle bir şey düşündüğümüzle kaldı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden olan Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atamış, Furkan Bozbey, sosyal medya hesabından kendisinin de bulunduğu bir fotoğrafı paylaşarak altına "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" diye yazmıştı. Furkan Bozbey daha sonra profiline "BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı" ünvanını eklemiş, tepkilerden sonra bunu silmişti.

Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey çark etti

Başkan Bozbey ise atamayı savunduğu açıklamasında Sözcü gazetesine "Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey'in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İTÜ mimarlık mezunu genç biri. Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri. Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri. Bu şirketlerin incelenmesi lazım, onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım." şeklinde konuşmuştu.

Açıklamasının devamında "Soy isminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli" diyen Başkan Bozbey, "Yeter ki liyakati olsun. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında. Genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" demişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Bozbey, Bursa, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Tel Aviv’de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız
22:24 Hamas ’’ateşkes’’ dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah’a saldırıyoruz Hamas ''ateşkes'' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz
21:59 Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
23:37 Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti
23:36 Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye videolu gönderme Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye videolu gönderme
23:18 Beşiktaş’a gidecek mi Sergen Yalçın, sezon sonunda Antalyaspor’dan ayrılacak Beşiktaş'a gidecek mi? Sergen Yalçın, sezon sonunda Antalyaspor'dan ayrılacak
23:07 İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz
22:54 Netanyahu’ya Refah vizesi vermeyen ABD’den Hamas’ın kararına ilk yorum Netanyahu'ya Refah vizesi vermeyen ABD'den Hamas'ın kararına ilk yorum
22:53 Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 00:42:59. #1.13#
SON DAKİKA: Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement