Yemen Dışişleri Bakanlığı: "Türk anıtının yıkılmasını şiddetle kınıyoruz" - Son Dakika
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Yemen Dışişleri Bakanlığı: "Türk anıtının yıkılmasını şiddetle kınıyoruz"

13.03.2022 21:21
Yemen Dışişleri Bakanlığı: "Türk anıtının yıkılmasını şiddetle kınıyoruz"

Yemen'de Husi milislerinin Türk Şehitliği'nde bulunan anıtı yıkmasının ardından Yemen Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk anıtının yıkılmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Yemen'de Husi milislerinin Türk Şehitliği'nde bulunan anıtı yıkmasının ardından Yemen Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk anıtının yıkılmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Yemen'in başkenti Sana'da kontrolü elinde bulunduran İran destekli Husiler tarafından dün Türk Şehitliği'ndeki anıt yıkıldı. Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu bölgede yer alan anıtın neden yıkıldığı henüz bilinmezken, olayın ardından Yemen Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Türk anıtının yıkılmasını şiddetle kınıyoruz. Husilerin yaptığı bu pervasız eylemler, Yemen halkını temsil etmiyor. Bu eylemler, Türkiye ile iki kardeş halk olan Yemen arasındaki tarihi kardeşliği etkileyemez" denildi.

Türk Şehitliği, yenileme çalışmalarının ardından 2011 yılında açılmıştı. Şehitlikte Birinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden askerlerin mezarları bulunuyor. Anıt ise Osmanlı'nın Yemen'de yaklaşık 4 asır devam eden varlığını sembolize ediyordu. - SANA

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Dışişleri Bakanlığı, Yemen, İran, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yemen Dışişleri Bakanlığı: 'Türk anıtının yıkılmasını şiddetle kınıyoruz' - Son Dakika


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