Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti - Son Dakika
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Politika

Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti

Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti

Yeni anayasa görüşmeleri kapsamında Meclis'te grubu olan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni ziyaret eden TBMM Başkan Numan Kurtulmuş, grubu olmayan partilerin genel başkanları ile de Meclis Başkanlığında bir araya geldi. Meclis'te vekili olan ancak Kurtulmuş ile görüşmeyen tek siyasi parti ise "Yeni anayasa aldatmacasına, kandırmacasına alet olmayacağız" çıkışıyla Demokrat Parti oldu.

21.07.2024 09:40
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa görüşmeleri kapsamında Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

Kurtulmuş grubu olmayan ama Meclis'te temsil edilen siyasi partiler DEVA Partisi, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, Demokratik Bölgeler Partisi, Emek Partisi ve DSP'nin de genel başkanlarını davet ederek Meclis Başkanlığında görüş alışverişinde bulundu.

GÖRÜŞMELER GEÇTİĞİMİZ HAFTA TAMAMLANDI

Kurtulmuş'un hem siyasi parti grupları hem de Meclis'te temsil edilen partilerin liderleri ile görüşmeleri geçtiğimiz hafta tamamlandı. Meclis'te vekili olan ancak Kurtulmuş ile görüşmeyen tek siyasi parti ise Demokrat Parti oldu.

"YENİ ANAYASA ALDATMACASINA ALET OLMAYACAĞIZ"

Gazeteduvar'ın haberine göre 3 milletvekili bulunan Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 'yalancı çoban' hikayesine dönüşmüş yeni anayasa aldatmacasına, kandırmacasına alet ve taraf olmayacağız" diyerek görüşme talebini kabul etmediklerini açıklamıştı.

Numan Kurtulmuş, Demokrat Parti, DEM Parti, İYİ Parti, AK Parti, MHP, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yaşar kemal Çanakcı: yıllarca demokrat parti üzerinden algı yapan akp ye en iyi cevap demokrat partiden geldi. 35 19 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: böyle bir parti kaldımı acaba yüzde 0.25 16 9 Yanıtla
  • güngör SAĞ: demokrat parti genelbaşkanını tanıyanınız varmı? ya adamı mahalle kasabı bile tanımıyor:)) geçen gün yarım kilo kıyma almaya gitmiş mahalle kasabı veresiye yok ağabi diye bön bön suratına bakmış:)) ama türkiye genelinde 200 bin oyu var azmı bir parti için:)) :))) 8 7 Yanıtla
  • Mert Ünlükara: Anayasa değişikliğine neden ihtiyaç var? 22 yılda değişmedik kanun mu kaldı. Önce bir bunu sormalı yurdum insanı. 3 5 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Değişik lik olacaksa yine kendi çıkarınızadır fakir fukara nun zararına dır 3 4 Yanıtla
  • Nejat Genc: DP bir hiç.Ama fodur 0 1 Yanıtla

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