Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

Geniş Video İzle

Hükümet trafik cezalarında ciddi bir artış öngören yeni bir taslak hazırladı. Hız, kırmızı ışık, şerit ihlali veya hatalı sollama gibi suçlarda ağır para cezaları ve zincirleme kural ihlallerinde 'arttırıcı sebep' düzenlemesi getirilmesi planlanıyor.

22.04.2025 07:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle hazırladığı yeni taslakla trafik cezalarını radikal biçimde artırmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen toplantıda sunulan 2024 verilerine göre, 6 bin 450 ölümlü ve yaralanmalı kazanın yüzde 45'i hız ihlalinden, bin 300'ü ise hatalı şerit değiştirmeden kaynaklandı. Tasarıyla; hız, kırmızı ışık, şerit ihlali veya hatalı sollama gibi temel suçlarda ağır para cezaları ve zincirleme kural ihlallerinde "arttırıcı sebep" düzenlemesi hayata geçecek.

CEZALARDA ARTIŞ YAPILACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu kapsamda trafik suçlarında cezaların artırılması için Cumhurbaşkanlığında AK Parti grup yönetimi ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığının yaptığı sunumda, 2024 yılında 6 bin 450 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldiği, bu kazaların yüzde 45'inin hız ihlalinden kaynaklandığı aktarıldı. Kazaların 1.300'ünün ise hatalı şerit değiştirme, diğerlerinin ise hatalı dönüş, hatalı sollama, kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı belirtildi.

CEZA ARTTI SUÇ ORANI AZALDI

AK Parti kaynakları "Türkiye'de trafik suçlarının cezaları çok düşük kaldı. Mesela çakarlı araç konusunda cezayı artırınca bu yasağa uymayanların sayısı yüzde 75 azaldı. Çünkü, cezalar caydırıcı hâle geldi. Yetkisiz çakarlı araç kullanımına 7 bin 500 liradan 150 bin liraya kadar para cezası ve ehliyete el koyma yaptırımı var. Bir de yapılan denetimlerde bakıyorsunuz, adam Avrupa'dan gelmiş, orada hiç trafik cezası almamış. Ama Türkiye'de çok sayıda ceza uygulanmış. Bu durum cezaların düşük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü adam nasılsa cezası az diye trafik kurallarını ihlal etmeyi göze alıyor" değerlendirmesini yaptı.

ÜST ÜSTE SUÇUN CEZASI ARTACAK

Taslak ile yapılması planlanan bir başka düzenleme ise zincirleme trafik suçunun cezasına yönelik olacak. AK Parti kurmayları "Adam trafikte önce kırmızı ışıkta geçmiş, sonra şerit ihlali yapmış sonra da gitmiş birinin önünü kesmiş. Burada zincirleme bir durum olduğu için cezalarda artırıcı sebep sayılacak" dedi.

Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hükümet, trafik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • 367236:
    donunuzu sıkıp bağlayın lastikle bağlayın Mehmet amca geliyor 90 16 Yanıtla
  • ali haydar postacı:
    helal hükümete. beceriksizlikle rin. cezasını halka lanse ediyor... 63 26 Yanıtla
  • pfy2zy8h86:
    ülkeyi yiyip bitirenler daha doymamış vergi ve trafik cezalarıyla tavayı sıyırıyorlar 39 18 Yanıtla
  • Chen Medya :
    yaparsa ak parti yapar türküye yizyili vatandaş zaten canından bezmiş 42 13 Yanıtla
  • Emir Konez:
    ne güzel ya hükümet iyiligimizi istiyor.sagligimizi düşünüyor. çok güzel ya devam 28 27 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu:
    Hem cezalar caydırıcı değil daha fazla olmalı diyorsunuz hemde laf ediyorsunuz nasıl bir canlı türüsünğz siz insan olmadığınız kesin.. 29 23 Yanıtla
  • TC Tabak:
    Bu tasarıyı hazırlayan arkadaş biraz da vatandaş için çalışsın. ÖTV oranları sıfırlansın herkes yeni araç alabilsin. İki gün çalışıp bizler emekli olamıyoruz, 43 6 Yanıtla
  • ismail:
    işsizlik had safhada çocuklarımıza gelecek sunamıyoruz hayat pahalılığı had safhada bunlara çözüm bulacağınıza vatandaştan nasıl para alırım derdine düşmüşsünüz 32 10 Yanıtla
  • 2asdj3131:
    ceza caydırıcı olmazsa kurallara kimse uymaz. yıllardır nerdeydiniz ? 37 2 Yanıtla
  • fikret :
    Türkiyede Bşy Olmaz Ceza Versen Veya Arttırsan Ne Olacak? Yıl Sonu Vergi Affı Geliyor Siliniyor.. Veya Şikayet Ediyorsun Yine siliniyor.. :))) 20 4 Yanıtla
  • okan sarı:
    heryerde kontrol cevirne radar vs vs biktik be kardesim kuzey kore gibi ülke olduk... 10 11 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Millet vekilleri bunlardan muaf.. Asli olan millete cezayı kesin 18 0 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    para lazım 10 3 Yanıtla
  • eray Bolat:
    böyle cezalar olurmu yahu askeri ücretin 2 katı cezalar var yazık insanlara gelince elin titriyor ceza olunca yüzde 200 artiriyorsunuz bundan sonra yolumuzu değiştirmekten başka cere bırakmadınız 5 2 Yanıtla
  • eray Bolat:
    buldular paranın musluğunu son damlasına kadar almada bırakmaz şimşek bakan 7 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    para lazım hükümete yeterince vergi toplayamaz isen elindekilere sarılırsın, mazat sigara ceza v.b hadi bakalım 2 0 Yanıtla
  • Fatih Kaleli:
    arabalarda olmasa ekonominin düzelceği yoktu??yakında mahalle aralarındaki arabalarada ceza yazarlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu
Fiyatı 80 TL’den 360 TL’ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak Fiyatı 80 TL'den 360 TL'ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak
Önder’siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı Tedavi görüyor Önder'siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı! Tedavi görüyor
30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde 30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde
Ziraat Türkiye Kupası’nın hakemleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti
Ege’de korkulu bekleyiş Meşhur ada her an su altında kalabilir Ege'de korkulu bekleyiş! Meşhur ada her an su altında kalabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa Francis için taziye mesajı Gazze vurgusu dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti
Arda Turan’dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri Arda Turan'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri
Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi

10:24 Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
10:23 Vatikan, Papa Francis’in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı
10:17 Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor Primlerin 3’te birini devlet ödeyecek Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek
10:17 Dilan ve Engin Polat’ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar
09:25 Talihsiz adam, karısının gözü önünde öldürüldü Katil zanlısı, 50 bin euro için tetiğe basmış Talihsiz adam, karısının gözü önünde öldürüldü! Katil zanlısı, 50 bin euro için tetiğe basmış
15:47 Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
15:18 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: Gastronomi içerikleri uzun soluklu Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: Gastronomi içerikleri uzun soluklu
15:18 Seçil Erzan davasında yeni gelişme Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi
15:11 Askere giden Mert Ramazan Demir’in son hali ortaya çıktı Askere giden Mert Ramazan Demir'in son hali ortaya çıktı
14:56 Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu ezdi Kan donduran anlar kamerada Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu ezdi! Kan donduran anlar kamerada
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 11:22:28. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement