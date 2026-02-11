Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi için çarpıcı yorum: İlk kez böyle bir bakanımız oldu - Son Dakika
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi için çarpıcı yorum: İlk kez böyle bir bakanımız oldu

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi için çarpıcı yorum: İlk kez böyle bir bakanımız oldu
11.02.2026 10:00
Kabine değişikliği kapsamında İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi'nin hafız olduğu belirtilirken, AK Partili Şamil Tayyar bunun "ilk hafız bakan" olabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre İçişleri Bakanlığı görevine Mustafa Çiftçi atandı. Kabinedeki değişiklik kapsamında Adalet Bakanlığı görevine ise Akın Gürlek getirildi.

ŞAMİL TAYYAR'DAN "HAFIZ BAKAN" VURGUSU

AK Partili Şamil Tayyar, yeni atamalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Mustafa Çiftçi'nin hafız olduğuna dikkat çekti. Tayyar, "Bildiğim kadarıyla ilk kez bir hafız bakanımız oldu. Kabinedeki yeni atamalar bir nöbet değişimidir" ifadelerini kullandı.

YENİ BAKANLARA BAŞARI MESAJI

Tayyar ayrıca, görevi devreden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya'ya hizmetleri için teşekkür ederek, yeni bakanlara görevlerinde başarı diledi. Şamil Tayyar açıklamasında, "İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim iyi hizmetlere vesile kılsın" ifadelerine yer verdi.

İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımı;

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi için çarpıcı yorum: İlk kez böyle bir bakanımız oldu

Politika

Son Dakika Politika Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi için çarpıcı yorum: İlk kez böyle bir bakanımız oldu - Son Dakika

