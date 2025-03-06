Yeni parti kuruluyor! Genel merkezi, amblemi ve ismi gizli - Son Dakika
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Politika

Yeni parti kuruluyor! Genel merkezi, amblemi ve ismi gizli

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Türkiye'de kurulan partilere bir yenisi daha ekleniyor. Partinin genel merkezi, ismi ve amblemi gizli tutulurken açıklama için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tercih edildi.

06.03.2025 13:33  Güncelleme: 13:49
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Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi Genel Başkanı Teoman Yıldırım, yeni kuracağı siyasi partiyi 23 Nisan'da Ankara'da duyuracağını ifade etti.

"GÜÇLÜ BİR SİSTEM KURACAĞIZ"

Partisinin en büyük hedefini anlatan Yıldırım, "Hedefimiz Türkiye'nin ileri demokrasi konumuna gelmesine yol açmaktır. Türkiye'de merkeziyetçiliğin çok güçlü olması hem partilerin demokratikleşmesi adına hem de seçmen milletvekili bağının güçlendirilmesi açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. Seçmen-milletvekili bağının kuvvetlenmesi, parti üyelerinin ve seçmenlerin fikirlerini partileri yoluyla ifade edebilmesi ve milletvekillerini davranışlarından sorumlu tutabilmesi için ön seçim mekanizması ve üyelik araçlar arasında güçlü bir sistem kuracağız. Parti içinde en önemli unsurun parti içi demokrasinin güçlenmesi sağlamak olacak" dedi.

Yeni parti kuruluyor: Genel merkez, amblem ve ismi gizli, 23 Nisan işaret edildi

"PARTİNİN ADI NETLEŞMEDİ"

Parti kuruluş töreni konusunda hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Yıldırım, "Büyük bir salon toplantısı yerine, bir otelde kurucuların, parti amblemi ve isminin açıklanacağı bir tören planlanıyor. Parti ismi ile ilgili seçenekler değerlendirilme aşamasında, partinin adı henüz netleşmedi" diye konuştu.

"BİNANIN YERİ GİZLİ TUTULUYOR"

Yıldırım, "Yeni parti için genel merkez binası da kiralandı ancak şimdilik binanın yeri gizli tutuluyor. Zira İstanbul'da partinin çalışma ofisi olarak kiralama yapıldı. Ekip, genel merkez binası konusunda da aynı taktiği izliyor. Güçlü Türkiye vizyonu için parti tüzel kişiliğinde kurumsallığa önem veriyoruz. Millet artık fikir, siyasi kadro ve zihniyet değişimi istiyor" dedi.

Yeni parti kuruluyor! Genel merkezi, amblemi ve ismi gizli

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Son Dakika Politika Yeni parti kuruluyor! Genel merkezi, amblemi ve ismi gizli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kağan Türksoy:
    Virgülden sonra 5 sıfırlık partiler kurulsa ne olur kurulmasa ne. 30 2 Yanıtla
  • Benvekendim :
    Oy oranı %1 altındaki partilere devlet teşvik veya destek vermeyi kesmeli. Yoksa önüne gelen para almak için parti kuruyor. 20 1 Yanıtla
  • cennetatakum samsun:
    HOP BU PARTİ, HOP ŞU, OLMADI O PARTİLERDEN TOPLANMAYSA, PARANIZI ZİYAN ETMEYİN.... GÜNÜN VE AYIN ANLAMINA UYGUN İHTİYAÇA DAĞITIN, HAYIR ALIN..... 19 1 Yanıtla
  • 78908900:
    Yetkililere çağrı ,lütfen "P.E" parti enflasyonunun önüne geçin .Dernek açmak parti kurmaktan zor . 18 1 Yanıtla
  • aragorn:
    UZAYDANN DAHA BOŞŞŞŞŞ 13 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Araştırma merkezi milletin kişisel bilgilerini toplamış uzun zamandır otomatik üye yapar Anketör şirketi dir kesin 5 0 Yanıtla
  • Turgay uysal:
    okadar parti var hangisi iyi 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Okur:
    O gizli bu gizli .arkadaş herşeyi belli olunca yapsanız şu haberi daha iyi olmaz mı acaba 0 0 Yanıtla
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