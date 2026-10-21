Yeni Parti'nin 81 il kongresi 24-27 Ekim'de 1000'i aşkın delege belirleyecek - Son Dakika
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Yeni Parti'nin 81 il kongresi 24-27 Ekim'de 1000'i aşkın delege belirleyecek

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Yeni Parti'de 1. Olağan Kurultay süreci kapsamında 81 ildeki il kongreleri 24-27 Ekim'de yapılacak ve 1000'i aşkın kurultay delegesi belirlenecek. Genel başkanlık ön seçiminde 750 bini aşkın üye 7 veya 8 Kasım'da oy kullanabilecek; kurultay 14-15 Kasım'da Ankara'da toplanacak.

Yeni Partide, 1. Olağan Kurultay süreci kapsamında 81 ildeki il kongreleri, 24-27 Ekim tarihlerinde yapılacak.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, 26 Ağustos'ta başlayan kongre takvimi süreci işliyor.

Partide, ilk olarak, 26-27 Eylül'de ilçelerde ön seçim uygulaması yapıldı. Ardından, 3-6 Ekim'de yapılan ilçe kongreleriyle, ilçe başkanları ve yönetimleri ile il kongrelerinin delegeleri belli oldu.

Kurultay takvimi, 18 Ekim'de 410 bini aşkın üyenin katılımıyla 69 ilde il başkanlığı ön seçiminin yapılmasıyla devam etti.

Ön seçimleri, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 56 ilde kurucu il başkanları kazandı.

İl kongrelerinde kurultay delegeleri belli olacak

Siyasi Partiler Kanunu'na göre, il yönetimlerinin belirlenmesi için 24-27 Ekim arasında 81 ilde kongre düzenlenecek ve kurultay delegeleri belli olacak. İl kongreleri sonucunda, 1000'in üzerinde kurultay delegesinin çıkması öngörülüyor.

Öte yandan partide, 1. Olağan Kurultay süreci dolayısıyla genel başkanlık için de ön seçim yapılacak. Bu kapsamda, 81 ildeki 750 bini aşkın parti üyesi, genel başkanı belirlemek için oylama hakkına sahip olacak. Söz konusu üye oylamasının, 7 veya 8 Kasım'da yapılması bekleniyor.

Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması öngörülen ön seçimin ardından, 14-15 Kasım'da partinin ilk olağan kurultayı düzenlenecek.

Kurultayın, Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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