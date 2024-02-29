Yeni Yargı Paketi'nin maddeleri ve içeriği, pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Adalet Bakanı Tunç'un açıklamalarına göre, 43 maddelik torba kanun teklifi ile cezasızlık algısının azalması hedefleniyor. 8. Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri nelerdir, merak konusu. Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak? 8. Yargı Paketi'nin içeri nedir? Detaylar haberimizdedir...
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yani 8. Yargı Paketi, Meclis Genel Kurulu'nda şu anda görüşülüyor. Plan, Meclis'in seçim nedeniyle tatile girmeden önce bu kanun teklifinin kabul edilmesi yönünde.
Adalet Bakanlığına bağlı Tazminat Komisyonu'nun yetkileri genişletiliyor. Artık haksız tutuklama ve makul sürede yargılanmama iddiaları için bu komisyona başvurulması zorunlu hale gelecek.
Ayrıca, adli para cezalarında önemli bir artış öngörülüyor ve başvuru süreleri yeniden düzenleniyor.
İtiraz, istinaf ve temyize başvuru süresi 2 haftaya indiriliyor, böylece sürelerde bir birlik sağlanıyor.
Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseltiliyor, bu düzenleme de kanun teklifi içerisinde yer alıyor.
43 maddelik kanun teklifine göre, 'makul sürede yargılanma hakkının ihlali' ve 'haksız tutuklama' iddiaları için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmadan önce Tazminat Komisyonu'na gidilmesi gerekecek.
Kanun yoluna başvuru sürelerinde düzenleme yapılacak. İtiraz, istinaf ve temyiz başvuruları için süre 2 hafta olarak belirlenecek.
Paket, adli para cezalarında önemli değişiklikler içeriyor. Suçlarla daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek ve caydırıcılığı artırmak amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı ise 100 liradan 500 liraya yükseltilecek.
Ayrıca, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz hakkı getirilecek. 'Terör örgütüne yardım etme' suçu da ayrı bir madde olarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alacak.
Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, silahlı örgüt ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda, kayyım atanmasına karar verildiğinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.
Ayrıca, deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısında emeklilerin serzenişlerine değindi. Bahçeli, emeklilerin çağrılarının haksız olmadığını belirterek, gerekli iyileştirmelerin cömertçe yapılacağını söyledi. Ayrıca, enflasyonla mücadele başarılı olacak ve fiyat ile finansal istikrar Türkiye ekonomisinin zincirlerini kıracaktır.
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