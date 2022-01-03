Yeni yılın ilk İl Genel Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karabük'te 2022 yılının ilk İl Genel Meclis toplantısı, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılan yeni yılın ilk toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Sözen, 2022 yılının daha fazla proje daha fazla üretim, performans, azim ve gayret yılı olacağını belirtti.

Karabük genelinde 277 köy 870 yerleşim birimine hizmet vererek yıl boyunca yoğun bir çalışma ile çok başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Sözen, "Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak programlarımız tamamlandı ve 104 bin ton BSK asfalt üretimi gerçekleştirildi. Sene başında belirlenen 100 kilometre hedefimizi, 107 kilometre olarak tamamladık. Kendi kendine yeten bir kurum olma özelliğine taşımak istediğimiz Karabük İl Özel İdaremiz bu minvalde ihtiyaç duyduğumuz yol malzemesini, iki adet taş kırma makinamızla ilçelerimizde ruhsatlandırdığımız ocaklarımızdan temin ederek, 2021 yılı içerisinde 236 bin 425 ton malzeme üretimi gerçekleştirdik ve alt temel malzemesi olarak köy yollarımızda kullanılmıştır" dedi.

Sözen, KARDEMİR ile yaptıkları anlaşmayla Cumayanı taş ocağını faaliyete geçirerek asfalt plentini, oradan besleme hedefiyle de bölgeye kurulacak bir sabit konkasörle kırma taş üretimine en kısa zamanda başlamak istediklerini aktardı.

"Bildiğiniz gibi taş kırmayı ihale etmek suretiyle satın alıyoruz" diyen Sözen, "Nisan ayına kadar bu hedefimizi gerçekleştirdiğimiz takdirde yaklaşık 10 milyon TL'lik ihtiyaç duyduğumuz kırmataş üretmiş olacağız. Bu da daha fazla asfalt üreteceğimiz anlamına gelir. Bu hizmeti Karabük halkına sunmak en büyük hedefimiz ve hayalimizdir" ifadelerini kullandı.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü olarak yapılan çalışmalardan da bahseden Başkan Sözen, 24 adet projenin tamamlandığını kaydederek şunları söyledi: "Bu projelerin maliyeti 6 milyon 383 bin TL'dir. Bu projelerin tamamı gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında KÖYDES ve İller Bankası ödenekli toplamda 40 bin 750 metre içme suyu borusu ile 8 bin 300 metre kanalizasyon borusu alımı yapılıp köy muhtarlarına dağıtımı yapılmıştır." - KARABÜK