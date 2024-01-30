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Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu - Son Dakika
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Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeniden aday gösterilmemesinin ardından zehir zemberek bir açıklama yaptı. CHP Genel Merkezi'ni suçlayan Soyer, "Yeniden aday gösterilmeyeceğimi MYK toplantısından 5 dakika önce öğrenmemi, en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Daha da vahimi, aday belirleme sürecinde eksikler ve hata olduğunu düşünüyorum." dedi.

30.01.2024 - 13:30,  Güncelleme: 15:24
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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise bir açıklama yaparak, aday gösterilmediğini MYK'dan 5 dakika önce öğrendiğini söyleyip isyan etti.

"EN HAFİF DEYİMLE SİYASİ NEZAKETSİZLİK"

Soyer'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sevgili İzmirliler, önce Seferihisar'da sonra da İzmir'de canla başla çalıştım, bu süre içinde Türkiye'ye örnek olacak birçok uygulamayı başlattım. Cumhuriyet Halk Partililerin gurur duyacakları, saygıyla anılacak, temiz ve başarılı işler yapmaya gayret ettim. Koltuk sevdası değil, sadece memleket sevdası taşıdım. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden hiç ayrılmadım. Çok şükür başım dik, alnım açık ve vicdanım rahat.

35 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferi olmaktan gurur duyduğum Büyükşehir Belediye Başkanlığımın ilk döneminin sonunda, yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum.

"GENEL MERKEZİN ÇALIŞMALARI ADİL DEĞİLDİR"

Öncelikle Genel Merkez tarafından kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar, yapıldığı söylenen memnuniyet anketleri, sayısı, yöntemi ve sonuçları usulen ve esasen adil değildir. Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken, ne yazık ki böyle olmamıştır. Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır. Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir.

Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu

"AÇIKLAMANIN GECİKMESİ İZMİR HALKINA DA SAYGISIZLIK OLDU"

Sürecin bütünü değerlendirildiğinde ise adayların açıklanmasında yaşanan gecikme İzmir halkına saygısızlıktır. Bütün bu eleştirilerden bağımsız olarak, adaylığı açıklanan tüm büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı kutluyor, üstün başarılar diliyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm büyükşehirler arasında bütçesinden en çok yatırıma pay ayıran belediye olmasının gururunu taşıyorum. Bunu yapmamızı mümkün kılan uluslararası ilişkilerimizden kısaca bahsetmek istiyorum.

Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemimde başlattığım uluslararası ilişkiler öncelikle sakin şehir uygulamalarının Türkiye'ye yayılmasına yol açmış ve nihayet üç ay önce Avrupa Konseyi Bölgeler Meclisi Başkanlığı'na getirilmem noktasına taşınmıştı. 46 ülkeden 130 bin yerel yönetimin üye olduğu bu meclis başkanlığı koltuğu, Türkiye'nin ve partimizin Avrupa Konseyi nezdindeki en yüksek makamı olup, iki ay sonra belediye başkanlığı görevimin sona ermesi nedeniyle bu koltuk da kaybedilecektir.

Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu
Tunç Soyer

"İZMİR'İ İLERİYE TAŞIMAK İÇİN SON NEFESİME KADAR ÇALIŞACAĞIM"

Son genel seçimler ertesinde 21 Haziran'da "Yeni Siyaset Belgesi İzmir Duruşu" metninde ifade ettiğim gibi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşayacağı değişimin mutlaka sosyal demokrat ve sol değerler üzerinden yapılması gerektiği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Otoriter ve popülist siyasal iklimin değişmesi; bu değerlerin üzerinde oluşacak ittifakların yaygınlaşması ve toplumsal muhalefetin bu köklerden beslenerek büyütülmesi ile mümkün olacaktır. Memleketimizin rotasının aydınlık bir geleceğe çevrilmesi için bu kaçınılmazdır.

İnsanlığın içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizler, iklim krizi, savaşlar ve yoksulluk gibi global krizlerin tamamının panzehirinin çağdaş ve demokratik ilkelerde yattığını biliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi kurumsal değerlerine ve ilkelerine sonuna kadar bağlı kalacağım ve sadece aday belirleme süreçlerinde değil, parti politikalarının oluşmasında da demokrasinin daha çok vücut bulması için mücadelem sürecektir. Hizmet etmekten onur duyduğum hiçbir İzmirlinin yılgınlığa kapılmasına, üzülmesine gerek yoktur. Demokrasinin kalesi olan ve Türkiye'deki en güzel uygulamalarını ortaya koyan İzmir'de bu şanlı mirası ileriye taşımak için son nefesime kadar çalışmaya devam edeceğim. Mutlaka başaracağız."

Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP\'yi topa tuttu
YORUMLAR (10)
  • murat özdemir: Otobüsün üzerinden annene el sallarsın şimdi. Yanıtla 49 112
  • Hbo Hbo: Chp bitmis, basindakinin hic liderlik vasfi yok, emanetci oldugu o kadar belli ki. Baska bir muhalefet sart Kilicdaroglu parti kur yine oy vermeyelim?? Yanıtla 25 107
  • Muhammet Kavak: Aman bosver hadi şimdi dans et Yanıtla 16 85
  • haydar topçu: Bağımsız aday olacak gibi gözüküyor Yanıtla 13 51
  • süleyman hakan gökşen: bu ifadelerin hangisi "TOPA TUTMA" olarak yazılıyor? ayıptır, her normal insan gibi teessürlerini belirtiyor, yapılanları doğru bulmuyorum, diyor, bunun neresi topa tutma? Yanıtla 22 37
  • Şevki Sünger: ah bu koltuk nelere kadir .vatansever kalmamış bu memlekette Yanıtla 10 39
  • Ali Kublay: İyi demiş geçmiş olsun giden gider yenisine bakarlar Yanıtla 4 28
  • Volki Tolki: Koltuk en büyük sevdadır siyasiler için , makam mevki vazgeçilmezdir onlar için , bir gün o koltuğu adamın altından çekerler , kimi teşekkür eder bizde çok az olur , kimide örnekteki gibi gider.. Yanıtla 4 14
  • Mustafa Hanedar: Çıkarı bitti sandıki hep bu devran böyle gidecek herkes kendi kadrosunu kurma peşinde gayet normal karşılaman lazım sizin zihniyetiniz bu Yanıtla 4 12
  • necmettin durmaz: vizyonsuzlar partisi ne olacak yani Yanıtla 3 8

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Son Dakika Politika Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu - Son Dakika


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