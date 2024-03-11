Yeniden Refah, Cumhur İttifakı\'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde AK Parti ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında seçime tek başına girmeye ve birçok ilde kendi adaylarını çıkarmaya karar vermişti.
Süreç içinde yaşananlar Yeniden Refah'ın halen Cumhur İttifakı içinde olabileceği yönünde yorumlara neden olurken Genel Başkan Fatih Erbakan yaptığı açıklamayla tartışmalara noktayı koydu.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklaması sorulan Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" diye konuştu.
Gazeteci İsmail Saymaz'a dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya mitinginde yaptığı "Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem de bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz" sözlerini de yorumladı.
Erbakan, "AK Parti'nin seçim bürosu ve otobüsünü kullanmıyoruz. 'Bize verdiğiniz oylar AK Parti'ye gidecek, Tayyip Beyle anlaştık' demiyoruz. Adaylarımızı çıkarmışız, rekabete girmişiz. Gölge sözünden bir şey anlayamıyorum" dedi. Erbakan "Üstünüze alınıyor musunuz?" sorusuna ise "Belki o kasıtla söylenmiş olabilir ama mantıklı görmüyorum. AK Parti'nin kampanya imkanlarından yararlanmıyoruz. Gölge derken neyi kastediyorlar?" yanıtını verdi.
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Hindistan, Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn'dan oluşan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile serbest ticaret anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Hindistan'a 100 milyar dolarlık bir yatırım getirecek. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için tüm EFTA üyelerinde onaylanması gerekiyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'zübük siyasetçiler' ifadesi hakkında konuştu. Erbakan, 'zübük' ifadesinin ilkesi ve duruşu olmayan, menfaati için şekilden şekle giren siyasetçi tipi anlamına geldiğini belirtti ve bu tarife uymadıklarını ifade etti. Erbakan, 14 Mayıs'ta ilkelerinin kabul edildiği için 'Varız' dediklerini, ancak ilkelere uyulmaması nedeniyle yeni bir karar aldıklarını belirtti.
Portekiz'de yapılan genel seçimlerde sağ ittifak en çok oy almasına rağmen çoğunluğu elde edemedi. Demokratik İttifak birinci, Sosyalistler ikinci sırada yer aldı. Aşırı sağcı Chega partisinin oy oranı ise tahminlere göre yüzde 14-17 arasında. Seçim sonuçları beklenildiği gibi gelmeyince Sosyalistler muhalefette yer alacaklarını açıkladı. Portekiz ekonomisi ise son yıllarda büyümekte zorlanmış ve bu yıl da düşük bir performans bekleniyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir öğrenci, wi-fi ağının adını Ukrayna yanlısı bir slogan yapması nedeniyle 10 günlük hapis cezası aldı. Moskova Devlet Üniversitesi'nde okuyan öğrenci, 'Slava Ukraini!' adlı sloganı kullanmakla 'radikal örgütlerin simgelerini taşımaktan' suçlu bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini eleştirenlerin hapis cezası aldığı ülkede, bu çatışmaya 'savaş' demek de yasaklanmış durumda.
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