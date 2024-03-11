Yeniden Refah, Cumhur İttifakı\'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu

Politika

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde AK Parti ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında seçime tek başına girmeye ve birçok ilde kendi adaylarını çıkarmaya karar vermişti.

ERBAKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Süreç içinde yaşananlar Yeniden Refah'ın halen Cumhur İttifakı içinde olabileceği yönünde yorumlara neden olurken Genel Başkan Fatih Erbakan yaptığı açıklamayla tartışmalara noktayı koydu.

"BİZ ŞARTSIZ TESLİM OLMUŞ PARTİ DEĞİLİZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklaması sorulan Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN'IN "GÖLGE" ÇIKIŞINI DEĞERLENDİRDİ

Gazeteci İsmail Saymaz'a dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya mitinginde yaptığı "Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem de bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz" sözlerini de yorumladı.

"GÖLGE DERKEN NEYİ KASTEDİYORLAR?"

Erbakan, "AK Parti'nin seçim bürosu ve otobüsünü kullanmıyoruz. 'Bize verdiğiniz oylar AK Parti'ye gidecek, Tayyip Beyle anlaştık' demiyoruz. Adaylarımızı çıkarmışız, rekabete girmişiz. Gölge sözünden bir şey anlayamıyorum" dedi. Erbakan "Üstünüze alınıyor musunuz?" sorusuna ise "Belki o kasıtla söylenmiş olabilir ama mantıklı görmüyorum. AK Parti'nin kampanya imkanlarından yararlanmıyoruz. Gölge derken neyi kastediyorlar?" yanıtını verdi.