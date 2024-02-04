Yeniden Refah iddialı: Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa\'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ\'ı özel olarak takip edin

Politika

31 Mart'ta yapılacak seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkarma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nden iddialı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İSTANBUL KARARI BÜYÜK SES GETİRDİ

Yeniden Refah Partisi'nin aldığı karar daha çok İstanbul seçimi üzerinden değerlendirildi, bu kararın İstanbul yarışına nasıl etki edeceği konuşuldu, konuşulacak.

"BİRÇOK KENTTE DİKKAT ÇEKİCİ SONUÇLAR ALINACAK"

Yeniden Refah Partili yöneticiler ise daha da iddialı. İstanbul'daki oy oranlarının yüzde 7 olduğunu ve seçimin sonucunu belirleme potansiyeli taşıdığını söyleyen parti yöneticilerine göre ülke genelinde de yüzde 5'i bulan oy oranı ile birçok kentte dikkat çekici sonuçlar alınacak.

İŞTE HEDEFTEKİ İLLER

Gazeteduvar'ın haberine göre partililer, "Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin" diyor.