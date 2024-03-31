Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi

Politika

Sonuçları heyecanla takip edilen 31 Mart 2024 Yerel seçimi değerlendirmek üzere Haberler.com'a Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin konuk oldu. Yeniden Refah Partisi'nin haritadaki durumunu ve yükselişini değerlendirdi.

ÖNCE MEDYAYI SONRA CÜBBELİ AHMET'İ ELEŞTİRDİ

Genel seçim haritasını yorumlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "Çok daha iyi sonuçlar bekliyorduk, özellikle iktidar partisinin çeşitli yöntemler kullanarak bizden ayrılanların televizyon kanallarına çıkarak bizim hakkımızda tezviratlarda bulunmaları, bize söz hakkı verilmemesi ayrıca kendisini din alimi olarak ilan eden ve bu konuda iddialarda bulunan kişinin televizyona çıkıp fetvalar vermesi kabul edilebilir durum değildir. Diyanet işleri başkanlığını yetkilerini kullanaraktan böyle bir kişinin fetva vermesi YRP verilen oyların haram olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmesi karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet savcılarının işlem başlatmaması büyük bir ucubet olsa gerek. Tüm bunlara rağmen Türkiye'de 4. Parti olması yeni bir parti için büyük bir başarı olsa gerek" dedi.

"ÇOK FARKLI İTHAMLARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Seçim dönemi birçok zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Bekin, "2028'e şimdiden hazırlanacağız. Ben bazı kurum yetkilileriyle görüştüm maalesef atanmış kişilerin de devreye girerek baskılar uyguladığını bazı adaylarımızı istifa ettirmeye çalıştıklarını gözlemledik. Ve bu konuda da atanmış adaylarla bizzat telefonla görüştüm fakat bir sonuç alamadık. İktidar partisinin kaybetmemesine üzerine kurgulanmıştı her şey, bizi her türlü gayri ciddi şeylerle ithamlarda bulunuyorlardı. Özellikle İstanbul'da çok iyi bir sonuç alacaktık, fakat burada Kurum üzerine odaklanması, Kurum'a oy verilmemesi durumunda Türkiye'nin kaybedileceğinin söylenmesi üzerinden algılar oluşturularak oyların iki parti etrafında toplanmasına vesile oldular. Bizleri ekrandan uzaklaştırdılar" ifadelerini kullandı.

"BAKANLARIN SAHAYA İNMESİ DOĞRU DEĞİL"

Seçim döneminde bakanların sahaya çıkmasını da yorumlayan Bekin, "Eski seçimlerde Adalet, Ulaştırma, İçişleri bakanları tarafsız oluyorlardı seçimler öncesi fakat o ortadan kalktı. Türkiye'nin dış politikada bir sürü şeylerle cebelleşiyorken, Dışişleri Bakanı'nın sahaya inmesini doğru bulmadığımızı buradan ifade ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

"GÜNEYDOĞUDA BİZE RÜCU VAR"

Kazandığımız belediyeler var artarak ilerliyor diyen Bekin "Malatya gibi yerlerde çok ciddi oy oranına sahibiz. Güneydoğuda aslında rücu var. Eskiden Millî Görüş partilerinin teveccühünü kazanmıştı. Güneydoğuda daha çok belediye kazanmamız lazımdı ancak iktidar partisinin hediyeler dağıtması, devlet imkanlarının kullanması, kadrolaşmaya gidilmesi, işsiz gençlerin İşkur imkanıyla iş vaadi verilmesi bu sonucu doğurdu" dedi.

"CUMHURBAŞKANI BİZLE GÖLGE OYUNU OYNADI"

Seçim dönemi Ak Parti'nin seçim çalışmasını yorumlayan Doğan Bekin, "Sayın Cumhurbaşkanı gölge oyunu gibi bizi takip etti. Şanlıurfa'ya 2 defa gitti, gücümüzü kırmak için. Güçlü olduğumuz bütün illere giderek oraya özel çalışmalar yaptı. Şırnak'ta da önemli ilçeleri aldık bu da bir mesajdır iktidar partisine Güneydoğuda çözümün adresi Refah Partisi" dedi.Güneydoğuda çözümün adresiyiz söylemini açan ve Hakkâri seçim sonucunu yorumlayan Bekin, " Ak Parti ve Dem Partisi 22 yıldır adeta havanda su dövdüler, birçok insanımızı ötekileştirdiler. Bizse 85 milyonu kardeş gören bir anlayışla yola çıktık" ifadelerini kullandı.