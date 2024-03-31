Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi

Sonuçları heyecanla takip edilen 31 Mart 2024 Yerel seçimi değerlendirmek üzere Haberler.com'a Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin konuk oldu. Yeniden Refah Partisi'nin haritadaki durumunu ve yükselişini değerlendirdi.
Genel seçim haritasını yorumlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "Çok daha iyi sonuçlar bekliyorduk, özellikle iktidar partisinin çeşitli yöntemler kullanarak bizden ayrılanların televizyon kanallarına çıkarak bizim hakkımızda tezviratlarda bulunmaları, bize söz hakkı verilmemesi ayrıca kendisini din alimi olarak ilan eden ve bu konuda iddialarda bulunan kişinin televizyona çıkıp fetvalar vermesi kabul edilebilir durum değildir. Diyanet işleri başkanlığını yetkilerini kullanaraktan böyle bir kişinin fetva vermesi YRP verilen oyların haram olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmesi karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet savcılarının işlem başlatmaması büyük bir ucubet olsa gerek. Tüm bunlara rağmen Türkiye'de 4. Parti olması yeni bir parti için büyük bir başarı olsa gerek" dedi.
Seçim dönemi birçok zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Bekin, "2028'e şimdiden hazırlanacağız. Ben bazı kurum yetkilileriyle görüştüm maalesef atanmış kişilerin de devreye girerek baskılar uyguladığını bazı adaylarımızı istifa ettirmeye çalıştıklarını gözlemledik. Ve bu konuda da atanmış adaylarla bizzat telefonla görüştüm fakat bir sonuç alamadık. İktidar partisinin kaybetmemesine üzerine kurgulanmıştı her şey, bizi her türlü gayri ciddi şeylerle ithamlarda bulunuyorlardı. Özellikle İstanbul'da çok iyi bir sonuç alacaktık, fakat burada Kurum üzerine odaklanması, Kurum'a oy verilmemesi durumunda Türkiye'nin kaybedileceğinin söylenmesi üzerinden algılar oluşturularak oyların iki parti etrafında toplanmasına vesile oldular. Bizleri ekrandan uzaklaştırdılar" ifadelerini kullandı.
Seçim döneminde bakanların sahaya çıkmasını da yorumlayan Bekin, "Eski seçimlerde Adalet, Ulaştırma, İçişleri bakanları tarafsız oluyorlardı seçimler öncesi fakat o ortadan kalktı. Türkiye'nin dış politikada bir sürü şeylerle cebelleşiyorken, Dışişleri Bakanı'nın sahaya inmesini doğru bulmadığımızı buradan ifade ediyoruz" açıklamalarında bulundu.
Kazandığımız belediyeler var artarak ilerliyor diyen Bekin "Malatya gibi yerlerde çok ciddi oy oranına sahibiz. Güneydoğuda aslında rücu var. Eskiden Millî Görüş partilerinin teveccühünü kazanmıştı. Güneydoğuda daha çok belediye kazanmamız lazımdı ancak iktidar partisinin hediyeler dağıtması, devlet imkanlarının kullanması, kadrolaşmaya gidilmesi, işsiz gençlerin İşkur imkanıyla iş vaadi verilmesi bu sonucu doğurdu" dedi.
Seçim dönemi Ak Parti'nin seçim çalışmasını yorumlayan Doğan Bekin, "Sayın Cumhurbaşkanı gölge oyunu gibi bizi takip etti. Şanlıurfa'ya 2 defa gitti, gücümüzü kırmak için. Güçlü olduğumuz bütün illere giderek oraya özel çalışmalar yaptı. Şırnak'ta da önemli ilçeleri aldık bu da bir mesajdır iktidar partisine Güneydoğuda çözümün adresi Refah Partisi" dedi.Güneydoğuda çözümün adresiyiz söylemini açan ve Hakkâri seçim sonucunu yorumlayan Bekin, " Ak Parti ve Dem Partisi 22 yıldır adeta havanda su dövdüler, birçok insanımızı ötekileştirdiler. Bizse 85 milyonu kardeş gören bir anlayışla yola çıktık" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen, kesin olmayan sonuçlara göre Çankırı Belediye Başkanı seçildi. Binlerce vatandaş Esen'in zaferini kutladı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, seçimlerde ittifak olmamasına rağmen 10 puan farkla Adana'da seçim kazanmanın değerini vurgulayarak, Adanalı kardeşlerine teşekkür etti. Karalar, Adana'yı bölgenin incisi, öncüsü ve lideri yapma iddiasında olduklarını belirtti.
Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Binası'nda partililerle buluştu. Büyükkılıç, seçilen başkanlara tebriklerini ileterek, şehrin iradesine saygı duyduğunu belirtti.
Aydın'da yerel seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mustafa İberya Arıkan seçimi kazandı. Arıkan, Söke'de yapılan seçimlerde birinci olarak çıktı ve teşekkür konuşması yaptı.
Şırnak'ta seçim sonrası çıkan olaylarda aralarında DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oy alarak seçimi kazandı. Erol, destek verenlere teşekkür etti ve ilçeyi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu. Bandırma'da seçim yarışını kazanan Mirza, zaferini kutladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
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