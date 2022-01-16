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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kilis'te konuştu Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kilis'te konuştu Açıklaması

16.01.2022 19:14
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kilis'te konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, muhalefet partilerinin parlamenter sistemden başka bir şey konuşmadığını belirterek, "Gece parlamenter sistemle yatıyor, sabah parlamenter sistemle kalkıyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, muhalefet partilerinin parlamenter sistemden başka bir şey konuşmadığını belirterek, "Gece parlamenter sistemle yatıyor, sabah parlamenter sistemle kalkıyor. Biz ne diyoruz? Mesele sistem meselesi değil zihniyet meselesi." dedi.

Kilis Öğretmen Evi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen partisinin İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresinde konuşan Erbakan, hükümetin politikalarını eleştirerek, mevcut iktidarın oy kaybettiğini belirtti.

Muhalefet partilerinin ise ülkeyi mevcut iktidardan daha iyi bir konuma getiremeyeceklerini öne süren Erbakan, şöyle konuştu:

"Yağmurdan kaçarken doluya tutulursak Allah muhafaza buyursun kendi elimizle kendimizi bir 5-10 sene daha cenderenin içine sokmuş oluruz. Peki biz bu iktidarı gönderip yerine şu an her akşam, sabah televizyonlarda parlatılan, cilalanan, havası ve parası çok olan o malum muhalefet partilerini mi getireceğiz? Sakın ha sakın.. Neden? Bir defa bu muhalefet partilerinin siz parlamenter sistemden başka bir şey konuştuklarını görüyor musunuz? Gece parlamenter sistemle yatıyor, sabah parlamenter sistemle kalkıyor. Biz ne diyoruz? Mesele sistem meselesi değil zihniyet meselesi. Rahmetli Erbakan Hocanın tabiriyle sizin gidi taklitçi zihniyetler topunuz bir araya gelseniz, dünyanın en güzel sistemini de getirip koysanız yine de bu milletin yüzünü güldürebilmeniz mümkün değil."

Erbakan, iktidara gelmek isteyen muhalefetin bu ülkeye, millete bir hayır sağlamasının mümkün olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Muhalefete soruyoruz? Sizin bu ekonomik sıkıntılarla, Güneydoğu sorunuyla, dış politikayla ilgili herhangi bir somut çözüm öneriniz var mı? Öyle bir şeyimiz yok. Peki şu ülkeyi, milleti, içine girdiği ekonomik buhrandan kurtarmak için bir kaynak paketiniz var mı? Geldiğiniz zaman hangi parayla kaynakla bu milletin yüzünü güldüreceksin? Böyle bir kaynak paketimiz de yok. Daha önce iş başına gelip de bu ülkeyi düze çıkartıp da bir referansınız mı var? Bu da yok. Hatta tam tersine pek çoğunun iş bitirme belgesi değil, iş batırma belgeleri var. Bu iktidarı gönderip de sizi niye iktidara getireceğiz? Al birini vur ötekine. Sizin de bu ülkeye, millete bir hayır sağlamanız mümkün değil. Bu muhalefetin içerisinde 28 Şubat sürecinde tanklara selam duranlar ve başörtülü bir milletvekili Fazilet Partisi'nden meclise girdiğinde bu kadına haddini bildirin diye bağırıp o hanımefendinin meclis genel kurulundan dışarı atılmasını alkışlayan zihniyete sahip olanlar var."

Muhalefetin içinde geçmişte Türkiye'yi bataklığa sürükleyen örnekler ve isimler olduğunu dile getiren Erbakan, iktidara geldiklerinde sanayi, teknoloji, tarım ve hayvancılıkta üreten ve ihraç eden Türkiye'yi hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

Kongrede İl Başkanlığına mevcut başkan Mehmet Reyhanlı seçildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kilis'te konuştu Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kilis'te konuştu Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kilis'te konuştu Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kilis'te konuştu Açıklaması

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Muhalefet, Kilis, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kilis'te konuştu Açıklaması - Son Dakika


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