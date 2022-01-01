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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

01.01.2022 13:13
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasıyla ilgili, "Sistem bizim dövize olan ihtiyacımızı azaltıyor mu? Hayır azaltmıyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasıyla ilgili, "Sistem bizim dövize olan ihtiyacımızı azaltıyor mu? Hayır azaltmıyor. Bizim dış ticaret açığımız devam ediyor, dış borçlanmamız ve dış borç geri ödememiz devam ediyor." dedi.

Erbakan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanları Toplantısı öncesinde parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında siyasi ve ekonomik gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Erbakan, kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Dövize endeksli mevduat olarak ifade edilen sistem bizim dövize olan ihtiyacımızı azaltıyor mu? Hayır azaltmıyor. Bizim dış ticaret açığımız devam ediyor, dış borçlanmamız ve dış borç geri ödememiz devam ediyor. Sürekli olarak dövize ihtiyacımız devam ediyor. Peki bu sistem döviz miktarımızı artırıyor mu? Hayır bunu da yapmıyor. Öyleyse bu sistemi istediğiniz kadar uygulamaya çalışın, döviz artmaya devam edecek. Bugün olmazsa yarın yine artacak. Zaten avro 15, dolar 13 liraya kadar gelmiş durumda. Bu sisteminin aslında istenen sonucu vermediği açık bir şekilde ortaya çıkıyor."

Erbakan, gayrimenkul değerleme projeleri, swap, sıcak para, kredi ve borçla ekonominin yürütülmeye çalışıldığını savunarak şöyle konuştu:

"Gayrimenkul projesi, beton, çimento, sıcak para dostlarımızın bize kontör atar gibi döviz göndermesi, bu zihniyetle bu darboğazdan çıkılması mümkün değil. Yüzde yüz yerli katma değerli ürün üretmek için önce yetişmiş insan gücü lazım. Ama bu şartlarda beyin Türkiye'de durmuyor. Yetişmiş insanlarımız Avrupa, Amerika ve Kanada'ya gitmek için sıraya gidiyor."

Yapılan yanlış uygulamaların üretim maliyetlerini artırdığını ifade eden Erbakan, "Sanayi doğal gazına her ay yüzde 50 zam. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş şekilde. Elektriğe zam, akaryakıta her hafta zam. Bu şartlarla, bu girdi maliyetleriyle ve yetişmiş insan gücünü de maalesef gelişmiş ülkelere kaptırdığınız için katma değerli ürün üretip ihraç etme noktasından her geçen gün uzaklaşmış oluyorsunuz." dedi.

"CHP ne kadar düzeldim dese de takıntıları ortaya çıkıyor"

CHP sözcülerinin 28 Şubat jargonuyla birtakım düşünceleri ifade ettiğini ve bu düşüncelerin CHP'nin genetik özelliklerinin bir tezahürü olduğunu ifade eden Erbakan, şöyle devam etti:

"Ne kadar makyaj yapsalar da ne kadar kıyafetlerini değiştirseler de doğuştan gelen özellikler değişmiyor. Herhangi bir fırsat bulduğunda tekrar gün yüzüne çıkıyor. CHP ne kadar düzeldim dese de takıntıları ortaya çıkıyor. Aziz milletimizin evlatlarına kuran öğretilmesini 'çağ dışı' olarak nitelemek hiç kimsenin haddine değil. Bu aziz millet İslam ile yücelmiştir. Yine bu sayede bütün dünyaya adaletle hükmetmiştir. Bu nedenle CHP sözcüsü tarafından dile getirilen bu zihniyeti kınadığımızı açıkça ifade ediyorum. Bu gibi açıklamalar Sayın Kılıçdaroğlu'nun mütedeyyin, muhafazakar seçmene yönelik vermiş olduğu ılımlı mesajları, helalleşme gibi adımlarını da yerle yeksan ediyor."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Türk Lirası, Döviz, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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