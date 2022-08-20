Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan oldu - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan oldu

20.08.2022 17:07
Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul İl Başkanı olarak Mustafa Doğan'ın görevlendirildiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul İl Başkanı olarak Mustafa Doğan'ın görevlendirildiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Başkanı olarak Mustafa Doğan'ın görevlendirildiğini duyurdu.

Açıklamasında, 1990'lı yıllarda Milli Gençlik Vakfı'nda aktif bir şekilde görev yapan, yüksek lisansını Almanya'da Aachen Teknik Üniversitesi'nde tamamlayan ve iş hayatında yurt içi ve yurt dışında üst düzey yöneticilik tecrübesi bulunan İl Başkanı Mustafa Doğan'a görevinde başarılar dileyen Erbakan, eski il başkanı Hüseyin Terzi'ye de yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan'ın uzun süre Türk Hava Yolları'nda üst düzey yöneticilik yaptığı belirtildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan oldu - Son Dakika

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