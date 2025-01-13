Yenidoğan Çetesi sanığından dikkat çeken sözler: Bebek katili olarak gösterildik - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yenidoğan Çetesi sanığından dikkat çeken sözler: Bebek katili olarak gösterildik

Geniş Video İzle

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 47 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması ertelendi. Çetenin elebaşı Fırat Sarı'nın mahkemede söylediği sözler dikkat çekti. Sarı, "Biz bebek katili olarak gösterildik, artık bu haberlerin durdurulması lazım." dedi.

13.01.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 47 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması yapıldı.

Duruşma, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görüldü. Saat 10.35'te başlayan duruşmada Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanıkla, 21 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

AVUKATLARDAN REDDİ HAKİM TALEBİ

Duruşmada tutuklu sanık İlker Gönen'in avukatının duruşma savcısı ve soruşturma savcısının fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştığını ifade ettiği anlar dikkat çekti. "Savcı Kadir Kocakaya'nın sosyal medyada çektirdiği fotoğraf nedeniyle dosyadan el çektirilmesini istiyoruz" diyen Gönen'in avukatı Aydın Mantar'a, Savcı Kadir Kocakaya'dan yanıt geldi. Kocakaya, Mantar'a "Soruşturma savcısı benim dönem arkadaşım. Tabi ki görüşebiliriz. Duruşma dışında görüşmemizi magazinsel olarak yansıtmanın anlamı yok. El çektirme gibi bir hüküm yok. Görevimi gereğince yapmadığımı düşünüyorsanız HSK'ya gidersiniz" yanıtını verdi.

Sanık avukatları, reddi hakim talebini inceleyecek olan 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nden karar çıkmadığı sürece tanık ifadesinin alınamayacağını belitti. Mahkeme heyeti ile sanık avukatları arasındaki tartışmanın devam etmesi sonrası duruşmaya ara verildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, 15 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Mahkeme heyeti ve sanıklar yerlerini aldı. Mahkeme başkanı, "Gereği düşünüldü" diyerek duruşmanın, reddi hakim talebinin incelenmesi için ertelendiğini açıkladı. Dosya 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Duruşma savcısı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hâlinin devam etmesini kamu adına talep etti.

Duruşmanın reddi hakim talebinin incelenmesi nedeniyle ertelenme kararının ardından söz verilen sanık Fırat Sarı, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİZ BEBEK KATİLİ OLARAK GÖSTERİLDİK"

Sarı konuşmasında şunları söyledi: "Bu mahkeme salonunda ben bir bebek katili ya da bir dolandırıcı görmüyorum. Ben, bir örgüt yöneticisi olarak suçlanıyorum. Hakkımızda yapılan operasyonlarla ilgili kendimiz hakkında haberler yapılmakta. Haber özgürlüğü denilen şey bu değil; bunlar kurgu, bunlar hayal. Hiçbir mahkeme bu haberlere basın yasağı getirilmesine izin vermedi. Kamuoyu adımıza bir hüküm verdi. Haberlerde bir uzaylılara hizmet etmediğim kaldı. Kamuoyunda inanılmaz bir tatmin duygusu oluştu. Politikacılar kamuoyunu tatmin etmeye çalışıyor, birçok kişi kamuoyunu tatmin etmeye çalışıyor. Toplumsal olarak bizi sildiniz; biz öldük. Biz iğrenç varlıklar olduk, bebek katilleri olduk, kimseyi arayamaz olduk. Sesimizi kimse duymadı.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Bizi tutuklayan sizler, medyanın çığırını aşmış haberlerini durdurmanız gerekiyordu. Biz, kamuoyunun yarattığı algı üzerinden yargılanıyoruz. Burada, bu algı varken, burada hukuk işlemiyor. Ben hapishanede insanlık dışı muamelelere maruz kalıyorum. Şu anda avukatlarım var, ancak adil yargılanmanın bütün hakları elimden alınmış durumda. Bu salonda, kimsenin bebek katili ya da örgüt lideri gördüğüne emin değilim; ama dışarıya çıktığımızda öyle görülüyoruz. Ben Sağlık Bakanlığı'ndan, eğer bebek sağlığını kötüye götürdüysek, bizden önceki bebek ölümlerine ve bizden sonraki bebek ölümlerine bakmalarını istiyorum. Biz, toplumsal olarak yok edildik. Medyada usulsüz haberlerin engellenmesi gerekiyor. Bir annenin bebeğini yoğun bakım ünitesine yatırması zaten travmadır. Medyada çok korkunç görüntüler var, bebek görüntüleri, bebek yoğun bakımı görüntüleri. Ben buradaki arkadaşlarımla çalıştığım için gurur duyuyorum ve yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum."

İLKER GÖNEN: MEDYANIN ÖNÜNE ATTILAR BİZİ

Sanık doktor İlker Gönen de mahkemede şu ifadeleri kullandı: "İki örgüt yöneticisi denilen kişi, operasyon tarihine kadar bir kez bile yüz yüze gelmiyor. Böyle bir örgüt olabilir mi? Sayın savcımız, iddianamede her şeyi örgüt diye yorumlarken bizim bu kadar örgüt olmadığımızı gösteren hiçbir şeyi kale almadı. Örgüt lideri denilen kişinin herkesten fırça yediği görülüyor. Sayın savcımızın tehdit olayından sonra bizi il dışı cezaevine göndermesi, görüşlerimizi kısıtlaması, hakka ve hukuka sırt dönmektir. Öyle bir medyanın önüne attılar ki bizi, siz hiçbir şey yapamazsınız. Somut delil yokken biz nasıl cezalandırılırız? Tek kişilik hücrede kalıyorum. Öyle bir medyanın önüne attılar ki bizi. Hiçbir şey yapamadık. Birçok kişi bizim üzerimizden prim yaptı. Sizin adaletli olacağınıza inancım tamdır. Başka da diyecek bir şeyim yok."

SANIKLAR HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıca 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Yenidoğan Çetesi sanığından dikkat çeken sözler: Bebek katili olarak gösterildik

Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Gündem, Sözler, Bebek, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yenidoğan Çetesi sanığından dikkat çeken sözler: Bebek katili olarak gösterildik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cemil Moroglu:
    ne olarak gösterilecektiniz? hem katil hem yüzsüz. 38 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    peygamber mi ilan etseydik meziyetsiz varlik 20 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    su piskinlige bak ya.. idam : bebek katili , cocuk istirmacilari, orman yakanlar tecavuzculere, idam.. 20 0 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz:
    yalanmi utanmazlar 14 1 Yanıtla
  • Ali :
    Alooo! Ya kardesim siz daha neyin davasini yapiyorsunuz. Elinde sonunda serbest birakacaksiniz. Kimsenin adalete güveni yok, ortada rüsvet oldugu sürece adaletten bahsedin. Vatandas yemiyor artik. 1 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Sucluların dava actığı savunuldugu magdir gosterildigi bu yasalar elbet degisecek.herkes secim bekliyor 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 05:59:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi sanığından dikkat çeken sözler: Bebek katili olarak gösterildik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.