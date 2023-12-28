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Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il - Son Dakika
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Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde CHP'de hummalı bir çalışma sürerken, Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İzmir, Artvin, Çanakkale ve Tekirdağ için ortak adaylar konusunda anlaşamadığı öne sürülüyor. MYK'da birçok il ve ilçe için adaylar belirlenirken, 4 ilde yaşanan kriz dikkat çekiyor.

28.12.2023 - 11:53,  Güncelleme: 11:57
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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde siyasi partiler hummalı bir çalışma içerisinde. CHP de bu kapsamda ince eleyip sık dokuyor. Ancak Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İzmir, Artvin, Çanakkale ve Tekirdağ için adaylar konusunda anlaşamadığı öne sürüldü.

MYK'DA BİRÇOK İL VE İLÇE İÇİN ADAYLAR BELİRLENDİ

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP, 3'ü büyükşehir 9 il dahil 126 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıkladı. Çanakkale Belediye başkan adayının Muharrem Erkek, Kırşehir Belediye başkan adayının Selahattin Ekicioğlu, Bartın Belediye başkan adayının Muhammet Rıza Yalçınkaya, Amasya Belediye başkan adayının Turgay Sevindi, Ardahan Belediye başkan adayının Faruk Demir ve Kütahya Belediye Başkan adayının da Eyüp Kahveci olmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

YAVAŞ, ÖZCAN VE İMAMOĞLU YENİDEN ADAY

CHP, 14 Aralık'ta da 4'ü büyükşehir olmak üzere, 220'den fazla seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Bolu'da Tanju Özcan yeniden aday gösterilmişti. CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Ahmet Akın olmuştu.

4 İLDE KRİZ PATLAK VERDİ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel ile parti içinde belirli bir hakimiyeti olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 il için anlaşamadığı öğrenildi. Kulislerde iki ismin; İzmir, Artvin, Çanakkale ve Tekirdağ belediye başkan adayları için ortak bir noktada bulaşamadığı konuşuluyor.

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu\'nu karşı karşıya getiren 4 il
YORUMLAR (3)
  • Recep Yaşakan: ben anlamadım genel başkan kimdir imamoğlu belediye başkanı neye karışıyor anlayamadım Kılıçdaroğlu gittiğin CHP şu anda yönetecek kimse yok başıboş gözüküyor Özgür Özer o ışığı veremiyorum gözüküyor zaten Yanıtla 48 10
  • bülent C.: Ekrem mi yönetiyor partiyi :) CHP nin başkanı kim ? Yanıtla 38 7
  • Mevlut Emre: E bunlar böyle 2 kişi bir birine söz geciremiyo millet de bunlardan umut bekliyo bu kavala türkiye yonetecekler Yanıtla 18 0

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Çanakkale, Politika, Güncel, Son Dakika

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