Türkiye\'nin 6 ili kıl payı farkla el değiştirdi

Politika

Türkiye 31 Mart'ta sandığa gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi 37.74 oy oranı ile Türkiye'de 1'nci parti oldu. AK Parti'nin 24 ille 2'nci parti olduğu seçimde, DEM 10 il, MHP 8 il, YRP 2 il, İYİ Parti ve BBP 1'er il kazandı. Bazı illerde ise seçim yarışı kıl payı denebilecek farklarla sona erdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında 47 milyonun üzerinde oy kullanılırken CHP, toplamda 17 milyondan fazla oy aldı. CHP 14'ü büyükşehir olmak üzere 35 il, 337ilçe belediyesi ve 48 belde belediyesi üzere toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı. 6 kentte ise CHP, yarışı kıl payı farkla kazandı

CHP'nin kıl payı farkla aldığı kentler şu şekilde;