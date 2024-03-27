Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı? İşte gündem olan sorunun yanıtı - Son Dakika
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Politika

Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı? İşte gündem olan sorunun yanıtı

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Türkiye 3 gün sonra yapılacak yerel seçimlere kilitlenirken, seçimlerde oy kullanmamanın cezası olup olmadığına yönelik sorular sosyal medyada gündem oldu. Seçimlerde oy kullanmanın yasal bir zorunluluk olduğu ülkemizde YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. 2023 yılında yapılan genel seçimlerde oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenirken, bu kişilere ceza tebligatı gönderiliyor.

27.03.2024 08:12  Güncelleme: 08:17
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Seçim yasalarına göre, Türkiye'de oy kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, bu zorunluluğun ihlali durumunda uygulanacak cezalar belirli kurallara tabidir.

SEÇİMDE OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır.

2023 YILINDA 300 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Oy kullanmama cezası 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu. Öte yandan 2023 yılında yapılan genel seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti. Oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapıldığı biliniyor.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

Öte yandan kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler seçimde oy kullanamayacak.

Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı? İşte gündem olan sorunun yanıtı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı? İşte gündem olan sorunun yanıtı - Son Dakika

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