Seçim yasalarına göre, Türkiye'de oy kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, bu zorunluluğun ihlali durumunda uygulanacak cezalar belirli kurallara tabidir.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır.
Oy kullanmama cezası 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu. Öte yandan 2023 yılında yapılan genel seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti. Oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapıldığı biliniyor.
Öte yandan kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler seçimde oy kullanamayacak.
Son Dakika › Politika › Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı? İşte gündem olan sorunun yanıtı - Son Dakika
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Arama Kurtarma Ekibi'ni ziyaret ederek, dernek merkezinde incelemelerde bulundu. Düzce'de arama kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi projesi hakkında çalışmalar devam edecek.
Hatay'da gerçekleştirilen 'Mahzen-21' operasyonunda, Süleyman Alev'in liderliğini yaptığı 'Alevler' adlı göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da düzenlenen 'Mahzen-21' operasyonunda, elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı, 'Alevler' olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütünün çökertildiğini, 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Operasyon sonucunda 2 araca, ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konuldu.
Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada, Oğuz'a büyük bir destek verildiği görüldü. Oğuz, konuşmasında vatan, millet ve memleket sevgisi üzerine vurgu yaparak, seçime güçlü bir şekilde hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın önemine değinen diğer parti temsilcileri de birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Hatay'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-21' operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı 'Alevler' olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu ve milletin desteğiyle organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını belirtti.
Hatay'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-21' operasyonunda, Süleyman Alev'in elebaşılığını yaptığı 'Alevler' olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı.
Bayburt'ta yapılacak olan 31 Mart 2024 tarihli Mahalli İdareler genel seçimlerinin huzur ve güven içerisinde geçmesi için alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar Seçim Güvenliği Toplantısı'nda görüşüldü. Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, seçimlerle ilgili genel esaslar, güvenlik tedbirleri, yasal sorumluluklar ve seçim günü yasakları gibi konular ele alındı. Vali Eldivan, seçim sürecinin huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, polis ve jandarmanın hassasiyetle çalıştığını vurguladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İl Gençlik Kollarının düzenlediği sahur programında yaptığı konuşmada, milli teknoloji ve milli savunma sanayisiyle terörü topraklarımızdan kazıdıklarını belirtti. Kacır, Türkiye'nin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu vurgulayarak, üretim gücü ve milli teknoloji hamlesiyle ülkenin bağımsızlık iddiasıyla yoluna devam edeceğini ifade etti.
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