Yerel seçimlerde tüm Türkiye genelinde kesin olmayan sonuçlara göre sürpriz sonuçlar çıkmaya devam ediyor. O illerden birisi de Adıyaman. Merkez'de CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere, Ak Parti'nin kalesi olarak bilinen kentte yarışı yüzde 48 ile önde götürüyor. Bir sürprizde Adıyaman'ın önemli ilçelerinden biri olan Çelikhan'dan geldi. DEVA Partisi Çelikhan Belediye Başkan adayı Mahmut Şahin, kesin olmayan sonuçlara göre ilçenin belediye başkanı seçildi. Böylelikle DEVA Partisi, Türkiye'de ilk defa bir ilçeyi kazandı.
Deva Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akp'nin kalesi olan üç dönem üst üste belediye başkanlığı Akp de olan Çelikhan ilçemizi Mahmut Şahin başkanımız kazanmış bulunmaktadır. İnşallah Çelikhan ilçemize DEVA belediyeciliğini halka buluşturacağız. DEVA ailesine ve Mahmut Şahin başkanımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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ANKA Haber Ajansının verilerine göre, sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Artvin'de CHP'nin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem yüzde 46,7 ile seçimi önde götürüyor.
Bolu'da oy sayma işlemleri sürüyor Bolu'da oy kullanımı sona erdi.
CHP İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaparak, Fatih'te bazı okullarda elektrik kesintisi haberlerinin geldiğini belirtti.
Edirne'de yapılan oy sayım işlemlerinin ardından oy torbaları İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı. Oy verme işleminin bittiği okullarda zarfların tasnifi ve oyların sayımı devam ediyor. Tamamlanan seçim sonuçları ilçe seçim kuruluna götürülüyor.
Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı belediye başkanlığını kazandı. Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu. MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı.
Yerel seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partisindeki görevinden istifa etti. Akşener'i de istifaya davet eden Yılmaz, "Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız" dedi.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
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