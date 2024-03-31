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DEVA Partisi, Türkiye'de ilk defa bir ilçeyi kazandı - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi, Türkiye'de ilk defa bir ilçeyi kazandı

DEVA Partisi, Türkiye\'de ilk defa bir ilçeyi kazandı

Yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre sürpriz sonuçlar çıkmaya devam ediyor. Adıyaman Merkez'de CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere, Ak Parti'nin kalesi olarak bilinen kentte yarışı yüzde 48 ile önde götürüyor. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ise DEVA Partisi Belediye Başkan adayı Mahmut Şahin, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Bu sonuçla DEVA Partisi, Türkiye'de ilk defa bir ilçeyi kazanmış oldu.

31.03.2024 20:30  Güncelleme: 20:35
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Yerel seçimlerde tüm Türkiye genelinde kesin olmayan sonuçlara göre sürpriz sonuçlar çıkmaya devam ediyor. O illerden birisi de Adıyaman. Merkez'de CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere, Ak Parti'nin kalesi olarak bilinen kentte yarışı yüzde 48 ile önde götürüyor. Bir sürprizde Adıyaman'ın önemli ilçelerinden biri olan Çelikhan'dan geldi. DEVA Partisi Çelikhan Belediye Başkan adayı Mahmut Şahin, kesin olmayan sonuçlara göre ilçenin belediye başkanı seçildi. Böylelikle DEVA Partisi, Türkiye'de ilk defa bir ilçeyi kazandı.

Yerel Seçimlerde Sürpriz Sonuçlar: CHP ve DEVA Partisi Adıyaman'da Öne Çıkıyor

Deva Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akp'nin kalesi olan üç dönem üst üste belediye başkanlığı Akp de olan Çelikhan ilçemizi Mahmut Şahin başkanımız kazanmış bulunmaktadır. İnşallah Çelikhan ilçemize DEVA belediyeciliğini halka buluşturacağız. DEVA ailesine ve Mahmut Şahin başkanımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yerel Seçimlerde Sürpriz Sonuçlar: CHP ve DEVA Partisi Adıyaman'da Öne Çıkıyor

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