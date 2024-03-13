Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar hayli enteresan

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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma Şirketi'nin Edirne, Elazığ, Kars, Çanakkale ve Uşak illerini kapsayan araştırmasından sürpriz sonuçlar çıktı.

3 İLİ AK PARTİ, 2 İLİ İYİ PARTİ ALIYOR

Araştırmaya göre; Edirne, Elazığ ve Uşak'ta AK Parti'nin adayları ipi göğüslerken Kars ve Çanakkale'de ise Meral Akşener öncülüğündeki İYİ Parti'nin adayları yarışta rakiplerini geride bırakıyor.

İşte il il anketten çıkan sonuçlar;

Edirne ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

Elazığ ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

Kars ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

Çanakkale ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

Uşak ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.