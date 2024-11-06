Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi - Son Dakika
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Politika

Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi

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Terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tarafından belediyede istihdam edilen ve akrabalık bağı belirlenen 7 kişinin iş akitleri sonlandırıldı.

06.11.2024 10:23
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Valilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Özer tarafından, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında belediyede istihdam edilen 7 kişinin, aynı zamanda akrabalık bağının da olduğu belirlendi.

YAKINLARINI İŞE ALMIŞ

Seçimler sonrası 19 Nisan'da işe alınan Özer'in kardeşi A.Ö'nün yakın koruma olarak göreve başladığı, kuzeni M.M.Y'nin de iş yeri ruhsatları danışmanı olarak görev yaptığı, yeğenleri M.S.Ö. ile M.E.K'nin özel kalem personeli olarak çalıştığı tespit edildi.

Belediyede 20 Nisan'a işe alınan Özer'in kayınbiraderi M.G'nin imar, ruhsat işleri koordinatörü olarak göreve başladığı, kuzeni B.F.Y'nin de özel kalem personeli olarak görev yaptığı, yakını S.Ç'nin ise istisnai kadrodan memur olduğu anlaşıldı.

7 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

Belediyede çalışan bu 7 kişinin iş akitlerine son verilirken, fesihlerin sadece akrabalık bağı sebebiyle işe alınan şahıslarla sınırlı olduğu öğrenildi.

Ahmet Özer\'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi

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Son Dakika Politika Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi - Son Dakika
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