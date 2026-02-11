Tören sonrası Yerlikaya'dan dikkat çeken sözler: Bu saatten sonra... - Son Dakika
Tören sonrası Yerlikaya'dan dikkat çeken sözler: Bu saatten sonra...

11.02.2026 14:26
İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde görevini Mustafa Çiftçi'ye bırakan Ali Yerlikaya soru sormak isteyen gazetecilere esprili bir yanıt verdi. Yerlikaya kollarını iki yana açarak ''Ben artık özgürlüğe gidiyorum. Bu saatten sonra sayın bakanımız artık sorularınızı yanıtlar'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığı görevine Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

BAKANLIKTA DEVİR TESLİM TÖRENİ

Karar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, atama kararının ardında İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı görevini Ali Yerlikaya'dan devraldı. Törende Ali Yerlikaya duygusal anlar yaşadı.

TÖREN SONRASI DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Kameraların önünde gerçekleşen devir teslim töreninin sonrasında ise dikkat çeken anlar yaşandı. Ali Yerlikaya kendisine soru sormak isteyen gazetecilere esprili bir dille yanıt verdi.

"BU SAATTEN SONRA..."

Kollarını iki yana açan Yerlikaya "Ben artık özgürlüğe gidiyorum. Bu saatten sonra sayın bakanımız artık sorularınızı yanıtlar" ifadelerini kullandı.

