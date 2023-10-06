Yeşil Sol Parti'den TSK'nın sınır ötesi operasyonlarına tepki! Muhalefete de çağrı yaptılar - Son Dakika

Yeşil Sol Parti'den TSK'nın sınır ötesi operasyonlarına tepki! Muhalefete de çağrı yaptılar

Son Güncelleme: 06.10.2023 15:10

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ta teröristlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara Yeşil Sol Parti'den tepki geldi. Operasyonların durdurulmasının talep edildiği açıklamada muhalefet de unutulmadı. Açıklamada, "Irak-Suriye tezkeresini Meclis'in onayına sunacağını hatırlatmak istiyoruz. Bu vesileyle muhalefete sesleniyoruz, tezkereye onay vererek siz de bu suçun ortağı olacaksınız." ifadeleri yer aldı.

1 Ekim'de Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde meydana gelen saldırı girişiminin ardından; MİT, TSK ve İçişleri Bakanlığı hem yurt içinde hem de sınır ötesinde başarılı operasyonlara imza atıyor. Bu durumdan rahatsızlık duyan Yeşil Sol Parti ise bir açıklama yayınlayarak operasyonların durdurulmasını istedi.

"SAVAŞIN HER ZAMAN KARŞISINDA OLACAĞIZ"

"Merkez Yürütme Kurulumuzun Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklaması" başlığıyla yayınlanan metinde şu ifadeler yer aldı: " Türkiye'de Kürt sorununu barışçıl yollarla çözeceğine bombalı saldırılar düzenleyen bu anlayışı kabul etmiyoruz. Yeşil Sol Parti olarak bu rejime ve anlayışa karşı barış ve diyalog pozisyonumuzu korumakta ısrarcı olacağız. Savaşa karşı barış ve demokrasi mücadelemizden tüm saldırılara rağmen vazgeçmeyecek, savaşın her zaman karşısında olacağız.

MUHALEFETE DE TEPKİ GÖSTERDİLER

AK Parti iktidarının yakın dönemde yeniden Irak-Suriye tezkeresini Meclis'in onayına sunacağını hatırlatmak istiyoruz. Bu vesileyle muhalefete sesleniyoruz: Bu savaşın tezkeresine onay verdiğiniz her gün, bu savaş suçunun ortağı olacaksınız. Bunlara AK Parti talimat verse de buna destek veren bir muhalefet gerçekliğini tüm Türkiye kamuoyunun dikkatine sunuyoruz."

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Son Dakika Politika Yeşil Sol Parti'den TSK'nın sınır ötesi operasyonlarına tepki! Muhalefete de çağrı yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşil Sol Parti'den TSK'nın sınır ötesi operasyonlarına tepki! Muhalefete de çağrı yaptılar - Son Dakika
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