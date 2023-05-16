Yeşil Sol Parti ve TİP'ten 'Oylar yeniden sayılsın' çağrısı: YSK bu sahtekarlığı düzeltmeli

Milletvekili seçimleri sonuçlanırken, sosyal medyada, "Oylar Yeniden Sayılsın" tartışmaları başladı. Yeşil Sol Parti (YSP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP), oy sayımında usulsüzlük olduğunu belirterek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu.

"YSK BU SAHTEKARLIĞI DERHAL DÜZELTMELİ"

Twitter hesabından açıklama yapan Yeşil Sol Parti, YSK'ya seslendi. Açıklamada, "Yüzlerce sandıkta oylarımız YSK eliyle başka partilere yazılmıştır. Arkadaşlarımız usulsüzlük tespit ettiğimiz tüm sandıklara itiraz etmiştir. Seçimin güvenli geçtiğiyle övünen YSK bu sahtekarlığı derhal düzeltmelidir!" ifadelerine yer verdi.

"SANDIKTA KAZANDIĞIMIZI SİSTEMDE YEDİRMEYECEĞİZ"

TİP'ten yapılan açıklamada da bazı yerlerde sonuçlara itiraz ettiklerini belirtti. Açıklamada, "Türkiye'nin dört bir yanında hukukçularımız tarafından YSK'ya sandıklardaki usulsüzlüklere ilişkin ıslak imzalı tutanaklarla itirazlarda bulunulmaktadır. Sandıkta kazandığımızı sistemde yedirmeyeceğiz, mutlaka Türkiye kazanacak." denildi.

"OYLAR KAYDIRILMIŞ YA DA HİÇ YAZILMAMIŞ OLABİLİR"

YSK'ya sandıklardaki usulsüzlüklere ilişkin ıslak imzalı tutanaklarla itirazda bulunduklarını söyleyen TİP'li Doğan Ergün, İstanbul 1. bölge 2. sıra adayı Anıl Denizci, İzmir 2. bölge 1. sıra adayı İrfan Değirmenci ve Antalya 1. sıra adayı Yunus Başaran'ın oylarının sistemde kaydırılmış ya da hiç yazılmamış olabileceğini iddia etti.

İZMİR'DE 14 İLÇEDE İTİRAZ

TİP İzmir İl Örgütü ise Twitter'dan yaptıkları paylaşımda, itiraz ettikleri ilçeleri duyurdu. Açıklamada ilçeler şu şekilde sıralandı: "İzmir 2. seçim Bölgesinde, hukuk büromuzun ıslak imzalı tutanakların incelemeleri sonucu çelişkili olan 500'e yakın oy sandığı hakkında, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Çiğli, Menemen, Foça, Dikili, Bergama, Kınık, Kemalpaşa, Tire, Kiraz, Ödemiş, Aliağa olmak üzere toplam 14 ilçede YSK'lara itirazlar yapılmıştır. Oylarımıza sahip çıkıyoruz!"

"İTİRAZLAR İLÇE SEÇİM KURULLARINA YAPILDI"

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erkek bazı sonuçlara itiraz ettiklerini belirterek, "Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK da girdi. YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır. Her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.