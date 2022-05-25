Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili seçildi - Son Dakika
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Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili seçildi

25.05.2022 13:30
Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili seçildi

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, partisinin TBMM Grup Başkanvekili seçildi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, partisinin TBMM Grup Başkanvekili seçildi.

AK Parti Grubu, yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

Toplantıda, görevden affını talep eden AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla, Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

Seçim sonucunda Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

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AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu! Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç göreve getirildi AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu! Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç göreve getirildi AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler Oldu TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler Oldu
Kaynak: AA

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