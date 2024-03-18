YRP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin önünü açabilecek bir anayasa değişikliğine ilişkin yaklaşımlarını da sordu. Temelde başkanlık sistemini desteklediklerini belirten Kılıç, böyle bir öneriye sıcak bakmadıklarını ifade etti.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Cumhur İttifakı ile köprüleri atan Yeniden Refah Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç gündemdeki merak edilen sorulara yanıt verdi.
Son dönemde yaşanan Yargıtay-AYM krize değinen Kılıç, "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki çatışma, bir yetki çatışmasına dönüşmek üzere. Bu çatışmanın gitmesi, yoruma mahal bırakılmaması için bir anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Bu anayasa değişikliğinin ivedi yapılması lazım" diye konuştu.
Yerel seçimlerin ardından AK Parti hükümetinin gündeme getirilebileceği olası bir anayasa değişikliği teklifine destek verip vermeyecekleri sorulan Kılıç, "Bir anayasa değişikliği teklifi var mı ortada? Varsa bilelim. Görmediğin anayasa değişikliği teklifine 'evet' ya da 'hayır' nasıl diyebilirsiniz? CHP'den gelecek bir anayasa değişikliği teklifine de 'evet' denilebilir. AK Parti'den gelecek bir anayasa değişikliği teklifine de 'evet' denilebilir. Önemli olan içinde ne olduğu" yanıtını verdi.
AK Parti'nin 31 Mart'tan sonra bir anayasa değişikliği paketi hazırlayarak içine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasını önünü açacak bir düzenlemeyi dahil edeceği iddialarına ilişkin yorumu sorulan Suat Kılıç, "Böyle bir teklife hiçbir muhalefet partisi 'evet' demeyecektir" dedi.
Son Dakika › Politika › YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan'ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir - Son Dakika
Denizli'de yerel seçime sayılı günler kala AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Kale ve Tavas ilçelerinde başkan adaylarıyla birlikte seçmenle buluştu. İl Başkanı Güngör, ayrıca iftar sofrasında orucunu açtıktan sonra Aktepe Mahallesi'nde düzenlenen mahalle mitingine katıldı.
Ağrı'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, öğrenci şiir dinletileri, koro performansı ve tiyatro gösterileri yer aldı. Programda yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli Valiliği tarafından Çanakkale Şehitleri için mevlit okutuldu. Hızırbey Camisinde gerçekleşen mevlit programına Vali Birol Ekici, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Programda Kuran-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, ilahiler okundu, dualar edildi.
Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Aktepe'de mahalle buluşması düzenledi. Pekdemir, Pamukkale'de değişimi 6 ay içinde göreceklerini söyledi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi. Programda Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Şehit mezarları ziyaret edilerek dua edildi.
Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirdi. Törende dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi "TCG Anadolu" da yer aldı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda, çok miktarda uyuşturucu, silah ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan şahıslarda yakalandı. Polis tarafından 11-17 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 1 kurusıkı tabanca ve 239 fişek ele geçirildi. 3 araca modifiyeden işlem yapıldı. 10 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda 9 araç, 3 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 51.56 gram ve 89 tablet uyuşturucu ele geçirilirken 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada ise hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine götürüldü.
Sami Er, Sürgü Mahallesi'nde esnafları ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. Er, Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için projelerini anlattı ve destek istedi. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Doğanşehir'de düzenlenen iftar programına da katıldı.
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 1'i kadın toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine geri gönderilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?