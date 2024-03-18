YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan\'ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir

Politika

YRP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin önünü açabilecek bir anayasa değişikliğine ilişkin yaklaşımlarını da sordu. Temelde başkanlık sistemini desteklediklerini belirten Kılıç, böyle bir öneriye sıcak bakmadıklarını ifade etti.

SUAT KILIÇ GÜNDEMDEKİ SORULARA YANIT VERDİ

31 Mart yerel seçimleri öncesi Cumhur İttifakı ile köprüleri atan Yeniden Refah Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç gündemdeki merak edilen sorulara yanıt verdi.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN İVEDİ YAPILMASI LAZIM"

Son dönemde yaşanan Yargıtay-AYM krize değinen Kılıç, "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki çatışma, bir yetki çatışmasına dönüşmek üzere. Bu çatışmanın gitmesi, yoruma mahal bırakılmaması için bir anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Bu anayasa değişikliğinin ivedi yapılması lazım" diye konuştu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE DESTEK VERECEKLER Mİ?

Yerel seçimlerin ardından AK Parti hükümetinin gündeme getirilebileceği olası bir anayasa değişikliği teklifine destek verip vermeyecekleri sorulan Kılıç, "Bir anayasa değişikliği teklifi var mı ortada? Varsa bilelim. Görmediğin anayasa değişikliği teklifine 'evet' ya da 'hayır' nasıl diyebilirsiniz? CHP'den gelecek bir anayasa değişikliği teklifine de 'evet' denilebilir. AK Parti'den gelecek bir anayasa değişikliği teklifine de 'evet' denilebilir. Önemli olan içinde ne olduğu" yanıtını verdi.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAY OLACAĞI İDDİASI

AK Parti'nin 31 Mart'tan sonra bir anayasa değişikliği paketi hazırlayarak içine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasını önünü açacak bir düzenlemeyi dahil edeceği iddialarına ilişkin yorumu sorulan Suat Kılıç, "Böyle bir teklife hiçbir muhalefet partisi 'evet' demeyecektir" dedi.