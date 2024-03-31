YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip! Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı - Son Dakika
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Politika

YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip! Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart seçimleri kapsamında oyunu Ankara Arjantin İlkokulu'nda kullandı. Yener de oy pusulaların uzunluğu nedeniyle kalınlaşan zarfı sandığa atmakta güçlük yaşarken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

31.03.2024 10:55  Güncelleme: 11:14
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81 ilde devam eden oy kullanma işlemlerinde vatandaşlar oy pusulaların fazlalığı ve uzunlukları nedeniyle hayli zor anlar yaşamaya devam ediyor.

SANDIĞA ATMAKTA EPEY ZORLANDI

Ankara'daki Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener de pusulalar nedeniyle kalınlaşan zarfı sandığa atmakta zorlandı.

YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip! Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı

OY KULLANIP AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Canlı yayın sırasında zor anlar yaşayan Yener oy kullanma işlemini bitirdikten sonra kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip! Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı

"BİZE ULAŞAN OLUMSUZ BİR HABER YOK"

Yener "Tüm seçmenlerimizin sandığa giderek demokratik görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. An itibarı ile bize ulaşan olumsuz bir haber yok. Oy verme süreci sorunsuz devam ediyor. 17.00'de toplantı yaparak yayın yasağının ne zaman kalkacağına dair bir karar alacağız. Bu demokrasi şenliğinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip! Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip! Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tolga Arslanoğlu: Amerikan seçim sistemine acilen dönülmeli, bizde ki iki kutup, sağ ve sol, kendi arasında çekişip, bir parti çıkarmalı ve sona kalan iki parti ülke için seçime gitmeli. Binde bilmemkaç alan birinin yeri yok bu seçimde. 9 5 Yanıtla
  • Erkut Köse: E devletten uygulanamaz mı bu seçimler masrafta olmaz 0 0 Yanıtla

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