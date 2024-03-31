81 ilde devam eden oy kullanma işlemlerinde vatandaşlar oy pusulaların fazlalığı ve uzunlukları nedeniyle hayli zor anlar yaşamaya devam ediyor.
Ankara'daki Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener de pusulalar nedeniyle kalınlaşan zarfı sandığa atmakta zorlandı.
Canlı yayın sırasında zor anlar yaşayan Yener oy kullanma işlemini bitirdikten sonra kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yener "Tüm seçmenlerimizin sandığa giderek demokratik görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. An itibarı ile bize ulaşan olumsuz bir haber yok. Oy verme süreci sorunsuz devam ediyor. 17.00'de toplantı yaparak yayın yasağının ne zaman kalkacağına dair bir karar alacağız. Bu demokrasi şenliğinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Son Dakika › Politika › YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip! Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı - Son Dakika
Adıyaman'da yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, seyyar sandık talebinde bulunmayan hasta ve yaşlılar, Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ambulanslarla sandığa taşındı. Hasta ve yaşlılar, görevlilerin gözetiminde oy kullanarak, daha sonra ambulanslarla evlerine geri döndü.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. AK Parti'den yeni dönemde de aday gösterilen Şahin, eşi İzzet Şahin ile Şehitkamil ilçesindeki Aslı Alevli İlkokulu'na geldi. Kayıtlı olduğu '1008' numaralı sandığa geçen Şahin, buradaki görevlilerle selamlaştıktan sonra oyunu kullandı. Şahin, seçim sonuçlarının tüm ülke için hayırlı olmasını diledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu başkentte kullandı. Uraloğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte Çankaya'daki Cebesoy İlkokulu'na giderek oy kullandı. Seçimlerin memleket için hayırlı olmasını temenni eden Uraloğlu, vatandaşlarla da sohbet etti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, oyunu kullandı. Karalar, 'Demokrasimize, ülkemize, halkımıza hayırlı uğurlu olsun' dedi.
CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, baba ocağı olan Balıkesir'in Gönen ilçesinde oyunu kullandı. Vatandaşlarla da selamlaşan Başkan Adayı Ahmet Akın, seçimlerin Balıkesir'e hayır getirmesini diledi.
Düzce'de Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan 13 seçmen evde oy kullanmak için talepte bulundu. Seçim kurulu görevlileri evlere giderek başvuru sahiplerine oy kullandırdı. KOAH hastası olan Kadir Aymaz, gezici sandıkta oy kullandı ve seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Eşi Nuriye Aymaz ise eşinin hastalıkları sebebiyle seçim merkezine götürülmesinin zor olduğunu belirterek bu hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan seçimler nedeniyle sokaklar boş kaldı. Seçim heyecanıyla iş yerlerinin kepenkleri kapalı, sokaklar bomboş kaldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve kızları Defne ve Duygu ile birlikte oy kullanmak için sandık başına gitti. Soyer, seçim gününün demokrasi için önemli bir gün olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara sakin ve huzurlu bir seçim günü diledi.
Türkiye, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında. Cumhur İttifakının Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin oyunu kullandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada kullanılan taşlar nedeniyle 2 ambulans hasar gördü. Jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
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