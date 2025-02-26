Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayıları artarken; Erzurum, Yozgat ve Bayburt illerinde milletvekili sayıları düşürüldü.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin milletvekili sayılarıyla ilgili kararını açıkladı.
Resmi Gazete yayımlanan kararla, Ankara'nın vekil sayısı 36'dan 37'ye, Muğla'nın 7'den 8'e, Şanlıurfa 14'ten 15'e yükseldi. Ankara'daki vekil artışı 3. Bölge'de oldu, bölgenin vekil sayısı 12'den 13'e çıktı.
Erzurum'un milletvekili sayısı 6'dan 5'e, Yozgat'ın 4'ten 3'e, Bayburt'un 2'den 1'e düştü. İstanbul 96'yla en çok, Bayburt ise 1 vekille en az milletvekiline sahip il oldu.
Son Dakika › Politika › YSK'nın kararıyla 6 ilin milletvekili sayısı değişti - Son Dakika
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