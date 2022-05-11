YSK seçime girebilecek partileri açıkladı! Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi listede yok - Son Dakika
Üye Girişi

YSK seçime girebilecek partileri açıkladı! Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi listede yok

11.05.2022 00:44

Yüksek Seçim Kurulu seçime katılma yeterliliğine sahip partileri açıkladı. Buna göre 24 olan seçime girme yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin eklenmesiyle 27'ye çıktı. Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi, YSK'nın gerekliliklerini yerine getirmediği için listede yer almadı.

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken yeni kurulan siyasi partiler de seçime katılabilmek için YSK'nın istediği gerekli şartları yerine getirmeye çalışıyor. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor.

YSK TEMSİLCİSİ SEÇİME GİREBİLECEK PARTİLERİ PAYLAŞTI

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Twitter hesabından seçime girebilecek parti sayısını paylaştı. Öztürk, Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin seçimlere girebilme şartlarını yerine getirdiğini belirterek, "Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 ye yükseldi" dedi.

3 PARTİ DAHA SEÇİMLERE GİREBİLECEK

YSK'nın oy birliği ile aldığı kararlar sonrasında partilerin "seçime girme yeterliliği" konusunda karar veriliyor. Örgütlü il sayısı ve büyük kongre yapmak gibi şartları karşılayan partiler seçime girme yeterliliğine sahip oluyorlar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yapılacak ilk seçimlerde seçime katılma yeterliliğine sahip 24 olan parti sayısını 27 olarak güncelledi. Adalet Partisi, Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi listeye dahil oldu.

ZAFER PARTİSİ LİSTEDE YOK

Son dönemdeki çıkışlarıyla gündeme gelen Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi henüz seçimlere girebilecek yeterliliği sağlayamadı.

DODURGA'DA SEÇİM

Nüfusu sebebiyle 2014'te köy statüsüne geçirilen Çankırı'nın Dodurga beldesi, sekiz 8 yıl süren hukuk mücadelesi sonucunda tekrar belde statüsünü kazandı. Bu kararla Dodurga'da 26 Haziran'da Belde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği için seçim yapılması kararı verildi. Karar doğrultusunda, seçime girme hakkı bulunan 27 parti isterse Dodurga Belediye Başkanlığı için aday gösterebilecek.

İşte seçime girebilecek partilerin listesi:

YSK seçime girebilecek partileri açıkladı! Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi listede yok
YORUMLAR
500
Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler: Partimiz hakkında teknik ve fiziki takip talimatı vermişler! Soylu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler: Partimiz hakkında teknik ve fiziki takip talimatı vermişler! Soylu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız Ümit Özdağ, Bahçeli'ye anne ve babasını hatırlatarak cevap verdi: Babası MHP kurucusu, annesi MHP'nin ilk kadın kolları başkanı Ümit Özdağ, Bahçeli'ye anne ve babasını hatırlatarak cevap verdi: Babası MHP kurucusu, annesi MHP'nin ilk kadın kolları başkanı Bahçeli iki dönem milletvekili yaptığı Ümit Özdağ'a şunları söyledi: Densiz, terbiyesiz, alçak Bahçeli iki dönem milletvekili yaptığı Ümit Özdağ'a şunları söyledi: Densiz, terbiyesiz, alçak

Seçim Kanunu, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika YSK seçime girebilecek partileri açıkladı! Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi listede yok - Son Dakika


Son Dakika
00:18 Nwakaeme, Fenerbahçe'ye mi gidecek? Başarılı futbolcu bizzat açıkladı
00:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı: Sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
23:41 Bakıcısının ittiği yaşlı adam yaşamını yitirdi!
23:40 Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu
23:36 Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz
23:11 Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı!
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 01:04:53. #1.12#
SON DAKİKA: YSK seçime girebilecek partileri açıkladı! Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi listede yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement