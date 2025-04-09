Yüksel Arslan İYİ Parti'ye geri döndü! - Son Dakika
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Politika

Yüksel Arslan İYİ Parti'ye geri döndü!

Yüksel Arslan İYİ Parti\'ye geri döndü!

Bağımsız milletvekili Yüksel Arslan, İYİ Parti'ye geri döndü. 'Bozkurt Yüksel' sloganlarıyla partiye katılan Arslan'a rozet takılmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Zaten hiç ayrılmamıştı o nedenle 'hoş geldin' demeyeceğim. Rozet de takmayacağım, yakasında rozetiyle geldi' ifadelerini kullandı. Arslan, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak seçilmiş ve 2024 seçimlerine müstakil girme kararının ardından partiden istifa etmişti.

09.04.2025 10:56
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İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra bağımsız olarak milletvekilliği yapan Yüksel Arslan eski partisine geri döndü.

ROZET TAKILMADI

"Bozkurt Yüksel" sloganlarıyla partiye katılan Arslan'a ise rozet takılmadı. "Zaten hiç ayrılmamıştı o nedenle 'hoş geldin' demeyeceğim" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Rozet de takmayacağım, yakasında rozetiyle geldi" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Arslan, 2023'teki genel seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen ve dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2024 seçimlerine müstakil girme kararının ardından partiden istifa etmişti.

İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Bozkurt, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Yüksel Arslan İYİ Parti'ye geri döndü! - Son Dakika

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