CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvelkili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda töreninde yumruklu saldırıya uğradı.
66 yaşındaki saldırganın2004 yılında Hatay'da 2 çocuğunu öldürmekten dolayı sabıkası olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletirken, MHP lideri Devlet Bahçeli saldırıyı kınayarak sert tepki gösterdi. Öte yandan diğer siyasi isimlerde saldırıyı kınayarak, Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde, saldırıya uğrayan CHP lideri Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Son Dakika › Politika › Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü - Son Dakika
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