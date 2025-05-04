Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan çirkin saldırı büyük tepkilere neden olurken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Özgür Özel ile Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde yüz yüze görüştü. Çelik, CHP liderine geçmiş olsun dileklerini iletti.

04.05.2025 17:47
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvelkili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda töreninde yumruklu saldırıya uğradı.

2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMEKTEN SABIKASI ÇIKTI

66 yaşındaki saldırganın2004 yılında Hatay'da 2 çocuğunu öldürmekten dolayı sabıkası olduğunu bildirdi.

ÖZEL'E PEŞ PEŞE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletirken, MHP lideri Devlet Bahçeli saldırıyı kınayarak sert tepki gösterdi. Öte yandan diğer siyasi isimlerde saldırıyı kınayarak, Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÇELİK YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde, saldırıya uğrayan CHP lideri Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü

Sırrı Süreyya Önder, Özgür Özel, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • yobaz deşen:
    akmhpk talimat verdi biliyoruz atak yapmayın bademler yargı yakında 15 22 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    bir yumrukta sen atsaydın ya 3 9 Yanıtla
  • buhaltii:
    böyle bi sevgi daha önce olmuşmu 0 0 Yanıtla
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