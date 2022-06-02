Yunanistan'dan yurtdışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'dan yurtdışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita

02.06.2022 18:48
Yunanistan'dan yurtdışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita

Yunan basınında yer alan haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita gönderdiği ve diplomatları Türkiye karşıtı lobicilik ile görevlendirdiği ifade edildi.

Yunan basınında yer alan haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita gönderdiği ve diplomatları Türkiye karşıtı lobicilik ile görevlendirdiği ifade edildi.

Yunan basınında yer alan haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita gönderdiği ifade edilerek, Bakanlığın yurtdışındaki Yunan diplomatları Türkiye karşıtı lobicilik ile görevlendirdiği aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin son 50 yıldaki Yunanistan'a karşı tutumunu gösterdiği iddia edilen 16 haritanın yayınladığı haberde, söz konusu haritaların Yunanistan'ın yurtdışındaki daimi temsilciliklerine dağıtıldığı belirtildi.

Haberde, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in ise diplomatlara ithafen yazdığı bir mektupta, Türkiye'nin tutumunu "revizyonist" olarak nitelendirdiği ve bu tutumun diplomatik kaynaklar vasıtasıyla diğer ülkelere anlatılması gerektiğini savunduğu aktarıldı.

Yurtdışındaki Yunan diplomatlara gönderilen raporda ayrıca, Mavi Vatan, Türkiye Libya Anlaşması, geçmişte yaşanan Kardak Krizi, Coğrafi Formasyonlar ve Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçları konularının yer aldığı belirtildi. - ATİNA

YORUMLAR
500
Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın 'Anlaşmayı bozduk' tepkisinden sonra geldi Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın 'Anlaşmayı bozduk' tepkisinden sonra geldi Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunanistan'dan yurtdışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita - Son Dakika


Son Dakika
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası SMO, Tel Rıfat ve Münbiç'e mühimmat yığdı
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:36 Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 18:54:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'dan yurtdışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement