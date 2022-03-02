Yunusemre Aqupark ihaleye çıkıyor - Son Dakika

Yunusemre Belediye Meclisi, Mart Ayı Meclis Toplantısında önemli bir projenin daha startını verdi. Meclis, yap-işlet-devret modeli ile yapılacak aquaparkın ihalesinin yapılması için karar aldı.

Yunusemre Belediye Meclisi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 27 madde görüşüldü. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Çerçi, gündemi değerlendirdi. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Ukrayna- Rusya Savaşının bir an önce sona ermesini dileyen Başkan Mehmet Çerçi, savaşın en büyük kaybedenin kadınlar ve çocuklar olduğunun altını çizdi.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılacak

Yüzüncü Yıla Yüz Proje içerisinde Yağcılar Mahallesinde yapılması planlanan aquapark projesi hakkında da meclis üyelerini bilgilendiren Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, yap-işlet-devret modeliyle yapılacak projenin 10-15 milyon maliyetli bir proje olduğunu, bölgeye ekonomik olarak da katkı sağlayacağını dile getirdi. Başkan Çerçi, vatandaşların güzel vakit geçirebileceği bir tesis kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Pazaryerlerinde işgaliye bedeli düşürüldü

Toplantıda pazarcı esnafının talepleri de dikkate alındı. Meclis, pazaryerlerinde işgaliye bedelleri düşürüldü. Toplantıya katılan Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, Başkan Çerçi'ye alınan karardan dolayı teşekkür etti. Başkan Mehmet Çerçi de Bulgay ve ekibine başarılar diledi. Nisan ayı meclis toplantısının 1 Nisan Cuma günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA