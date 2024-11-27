Yusuf Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na sert yanıt: Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş - Son Dakika
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Politika

Yusuf Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na sert yanıt: Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreş tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi. Tekin, ''Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş'' ifadelerini kullandı.

27.11.2024 13:02
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile başlayan kreş tartışmasında gerilim her geçen yükseliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda "Hadi gel cesaretin varsa kapat" demişti.

YUSUF TEKİN'DEN YANIT

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gerilimi arttıracak sözler sarf etti.

"Önce şunu söyleyeyim ben: Sayın İmamoğlu'nun Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı" ifadelerini kullanan Tekin, "Hiç böyle katakulliye gerek kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var. Bu net. Zaten üniversite tercihiyle ilgili süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş" diye konuştu.

"HUKUK DEVLETİNİN KURALLARINA MEYDAN OKUYOR"

Tekin ayrıca "Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim, bu birincisi. İkincisi, birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Bu anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun yönetim tarzı. Takdir kendisinindir. Biz hukuk devleti prensiplerine göre yaşıyoruz. Hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz" sözlerini sarf etti.

Yusuf Tekin\'den Ekrem İmamoğlu\'na sert yanıt: Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş

Ekrem İmamoğlu, Yusuf Tekin, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Yusuf Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na sert yanıt: Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • sever Yurt:
    Kapak on numara olmuş sayın bakanım 74 49 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    O seçilmiş sen atanmış emir kulusun 35 25 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Yıllar sonra bu yaşanılanlar torunlarınıza okutulacak. Dedem niye hiçbir sey yapmamış ülkede bunlar olurken diye size lanet okuyacaklar. Ekonomi bilerek bozuldu kimlik yapımız mültecilerle bozuldu ve daha birçok sey. Gariban Türkler. 31 20 Yanıtla
  • Kemsl:
    hem anlamıyor hemde anlamamak işine geliyor. adamın işi gücü fesatlık, geldi geleli mağduriyete oynuyor. şimdi bunu seçsek her şeye bir bahane bulursa bu ülkenin hali ne olur 31 16 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Hukuk göreceli değildir normalde ama yine de siz bilirsiniz sayın AKP’li :) Türkçe deyince aklıma Binali Yıldırım geldi nedense, anadilinde yazmayı bilmeyen adamı bakan ve başbakan yapmışlardı.. 31 16 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    Ekonun işi gücü film fırıldak. İstanbul da bir tane doğru düzgün bir icraatı varmı.herkes biliyor ama işlerine gelmiyor 22 15 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Sn İMAMOĞLU seçilmiş bir başkan sen atanmış memursun tro maaşını al otur çok konuşma kukla 14 22 Yanıtla
  • kadir kınay:
    kukla 17 8 Yanıtla
  • Aa:
    bakan sen kimle uğraşıyorsun yav adam hepinizi karşısına alıp 3 defa yere çaldı.aklinizj başınıza alın. 4 8 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Keşke açıklama yaparken eğitimci kimliğini hatırlayıp da söylemde bulunsaydın 4 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yusuf Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na sert yanıt: Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş - Son Dakika
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