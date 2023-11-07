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Yediği dönerin parasını ödemeyen Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Yediği dönerin parasını ödemeyen Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma başlatıldı

Son Güncelleme: 07.11.2023 20:41

Artvin'de restoranda yediği yemeği beğenmeyerek hesap ödemeden dükkandan ayrılan Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde girdiği restoranda yemeği beğenmeyerek hesap ödemeyen Kaymakam Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yediği yemeğin parasını ödemeyen Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma başlatıldı
Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral

HESAP ÖDEMEDEN RESTORANDAN AYRILDI

Olay, 6 Kasım Pazartesi günü saat 12.17'de meydana geldi. Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, ilçede faaliyet bulunan bir restorana 2 misafiriyle geldi. Aile salonunda oturan Meral, siparişi almaya gelen garsona cağ döner istediğini söyledi. Garson, genel olarak işletmelerinde iş yoğunluğu nedeniyle saat 11.00'den sonra cağ döner kesmediklerini porsiyon olarak hizmet verebileceklerini dile getirdi. Ardından Kaymakam Meral, porsiyon döner siparişi verdi. Misafirleriyle birlikte dönerlerini yiyen ardından, tatlı yiyerek çaylarına içip kasaya doğru yönelen Kaymakam Meral, diğer müşterilerin yanında sesli bir şekilde işletme sahibi Ferhat Kodat'a döneri, pilavı, sütlacı beğenmediğini dile getirerek işletmeden ayrıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yediği yemeğin parasını ödemeyen Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı konu ile ilgili harekete geçti. Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Yediği yemeğin parasını ödemeyen Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Yusufeli, Artvin, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yediği dönerin parasını ödemeyen Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yediği dönerin parasını ödemeyen Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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