Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı "Yüzde 50+1 şartının değişmesi isabetli olur" açıklaması Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Erdoğan'ın sözleri " MHP'yi sırtından atmak istiyor" yorumlarına neden olurken partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim söylediğimiz sözler bellidir ve hiç değişim göstermemiştir. Vekil de belediye başkanı da seçmiyoruz, cumhurbaşkanı seçiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüzde 50+1" yorumuna karşı çıkması iki lider arasında ciddi bir kriz yaşandığı şeklinde değerlendirilirken, dün Ankara'da gerçekleşmesi beklenen görüşmenin yapılmaması da iddiaları güçlendirdi.
Gazetecilerin merakla beklediği Erdoğan-Bahçeli toplantısının gerçekleşmemesi kulislerde iki liderin hafta içi karşılıklı yapılan açıklamalarının krize neden olduğu söylentilerine neden oldu.
Son Dakika › Politika › Erdoğan ile Bahçeli'nin beklenen görüşmesi gerçekleşmedi! ''Yüzde 50+1'' tartışması krize dönüştü iddiası - Son Dakika