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Erdoğan ile Bahçeli'nin beklenen görüşmesi gerçekleşmedi! ''Yüzde 50+1'' tartışması krize dönüştü iddiası - Son Dakika

Erdoğan ile Bahçeli'nin beklenen görüşmesi gerçekleşmedi! ''Yüzde 50+1'' tartışması krize dönüştü iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında dün gerçekleşmesi beklenen görüşme gerçekleşmezken, yaşanan gelişme Ankara kulislerini de hareketlendirdi. Erdoğan'ın ''Yüzde 50+1 şartının değişmesi isabetli olur'' yorumuyla başlayan tartışmanın iki lider arasında kriz yarattığı ve görüşmenin bu nedenle gerçekleşmediği öne sürüldü.

24.11.2023 - 15:30,  Güncelleme: 15:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı "Yüzde 50+1 şartının değişmesi isabetli olur" açıklaması Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BAHÇELİ, ERDOĞAN'IN "50+1" YORUMUNA KARŞI ÇIKTI

Erdoğan'ın sözleri " MHP'yi sırtından atmak istiyor" yorumlarına neden olurken partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim söylediğimiz sözler bellidir ve hiç değişim göstermemiştir. Vekil de belediye başkanı da seçmiyoruz, cumhurbaşkanı seçiyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'NİN BEKLENEN GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞMEDİ

Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüzde 50+1" yorumuna karşı çıkması iki lider arasında ciddi bir kriz yaşandığı şeklinde değerlendirilirken, dün Ankara'da gerçekleşmesi beklenen görüşmenin yapılmaması da iddiaları güçlendirdi.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN KRİZ İDDİASI

Gazetecilerin merakla beklediği Erdoğan-Bahçeli toplantısının gerçekleşmemesi kulislerde iki liderin hafta içi karşılıklı yapılan açıklamalarının krize neden olduğu söylentilerine neden oldu.

Devlet Bahçeli, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan ile Bahçeli'nin beklenen görüşmesi gerçekleşmedi! ''Yüzde 50+1'' tartışması krize dönüştü iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan ile Bahçeli'nin beklenen görüşmesi gerçekleşmedi! ''Yüzde 50+1'' tartışması krize dönüştü iddiası - Son Dakika
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