Z kuşağı tercihini yaptı! İlk defa oy kullanacak gençlerin yüzde 37'si CHP'ye oy verecek

Türkiye 2023 seçimlerine doğru ilerlerken siyasi partiler, ilk defa oy kullanacak genç kitleye ulaşmak için çalışmalarına hız verdi. Yöneylem Araştırma'nın ilk defa oy kullanacak genç seçmenler üzerine yaptığı ankette, 18-22 yaş aralığındaki yeni seçmenlerin hangi siyasiyi partiyi destekledikleri araştırıldı. 27 ilde 3 bin 444 gençle yapılan yüz yüze görüşmede dikkat çeken verilere ulaşıldı.

GENÇLERİN TERCİHİ CHP

Buna göre gençlerin yüzde 36.9'u Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'ye oy vereceğini ifade etti. İktidarda yer alan AK Parti'ye oy vereceğini dile getiren gençlerin oranı ise yüzde 21.2 olarak kayda geçti.

HDP, EN ÇOK OY ALAN ÜÇÜNCÜ PARTİ OLDU

Ankette gençlerden en çok oy toplayan üçüncü parti ise HDP oldu. HDP, gençlerden yüzde 9 oranında oy olarak tabloda 3. sıraya yerleşti.

MHP YÜZDE 5'TE KALDI

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP, yüzde 5.1 oy ile ankette dördüncü sırada kendine yer buldu.

İYİ PARTİ YÜZDE 4'Ü GEÇEMEDİ

Son zamanlarda yapılan anketlerde yüksek oy oranı ile dikkat çeken İYİ Parti ise gençlerden istediği oyu toplayamadı. Meral Akşener'in Genel Başkanlığındaki İYİ Parti, yüzde 3.9'da kaldı. Bu oy oranı ile İYİ Parti, MHP'nin altında 5. sıraya yerleşti.

KARARSIZLARIN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Ankette dikkat çeken diğer bir konu ise kararsızların oranı oldu. 18-22 yaş aralığındaki gençleri kapsayan ankette gençlerin yüzde 13'ü henüz hangi partiye oy vereceğine karar veremedi.

İşte Yöneylem Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçları: