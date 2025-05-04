Zafer Partili Batur\'dan tartışma yaratacak Sırrı Süreyya Önder mesajı

istanbul.34:

George orwell'ın hayvanlar çiftliğinde bahsettiği gibi politika sadece her siyasi partinin kendi kodamanlarını oluşturmak için diğer çiftlik hayvanlarını korkutarak sindirme politikasını ifade eder. Dolayısıyla Zafer partisi olmuş yenilgi partisi olmuş fark etmez hepsi kendi kodamanını oluşturmak için diğer çiftlik hayvanlarını korkutarak kamuoyu oluşturmak zorundadır. Zafer partisi'nin argümanı ise biz iktidara gelmezsek ülkeyi diğer milletler, ırklar yönetir. Sonuçta Her partinin bir argümanı vardır. Politikayı gerçekten vatan, millet, dünya vb, için yapanların sayısı birkaç 10 kişiden ibaret.