Zafer Partili Batur'dan tartışma yaratacak Sırrı Süreyya Önder mesajı - Son Dakika
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Politika

Zafer Partili Batur'dan tartışma yaratacak Sırrı Süreyya Önder mesajı

Zafer Partili Batur\'dan tartışma yaratacak Sırrı Süreyya Önder mesajı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen tören sırasında tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu. Batur "Bırakın bu güzellemeleri. Terörist teröristtir. Ulu önderimiz Atatürk gibi asamadınız, anladık. Bari rahmet okumayın" ifadelerini kullandı.

04.05.2025 11:45
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İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirip 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün kaldığı hastanede hayatını kaybetti.

Önder'e veda için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılırken o dakikalarda Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur'dan tartışma yaratacak bir paylaşım geldi.

"BARİ RAHMET OKUMAYIN"

Batur, X hesabından paylaştığı mesajda "Bırakın bu güzellemeleri. Terörist teröristtir. Ulu önderimiz Atatürk gibi asamadınız, anladık. Bari rahmet okumayın" ifadelerini kullandı.

Zafer Partili Batur'dan tartışma yaratacak paylaşım

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Son Dakika Politika Zafer Partili Batur'dan tartışma yaratacak Sırrı Süreyya Önder mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • qpvf786zkb:
    zafer parti diye bir parti varmı ilk defa duydum 331 183 Yanıtla
  • Can Gönül:
    doğru söylemiş 199 307 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    yinede senin kadar karaktersiz değildi. 284 129 Yanıtla
  • murat salih başçı:
    sen kimsin oe 253 140 Yanıtla
  • 6565y5:
    sana diyecak çok şey var ama değmez 254 113 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    yeni siyasi soytarımız hayırlı olsun. 237 111 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Böyle çapsız açıklama olmaz tam bir karektersiz açıklaması .ancak havlıyorsunuz 231 102 Yanıtla
  • Veli berk Yılmazee:
    Sen o rqhmetlinin sırtındaki deri mont kadar değerli değilsin efendi 199 101 Yanıtla
  • 12345:
    Bu fasit zihniyete inat barış glecek ülkeye 183 76 Yanıtla
  • 2w5n4zjtkd:
    o. ç ne dediğini bilmiyor 158 87 Yanıtla
  • Aa:
    ölünün arkasından rahmet okuyun yada susun 109 49 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar... 63 80 Yanıtla
  • Nizamettin Atılgan:
    Bu söylemlerle insanları kutuplaştırmaktan, Kürtleri kendinize düşman etmekten başka ne işe yaradınız. Bugün sizi seven kaç Kürt var diye bir sorun bakalım. Hiç... 78 40 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Nıye zorunuza gidiyor tasmanizin kimin elinde oldugu belli. PKK nın sözcüsü degilmiydı 38 bin sehidi kim verdi diyarbakirda hendekler acildiginda nerdeydi 768 vatan evladini gömdük o hendeklere simdi oynanan bir tiyatro 53 58 Yanıtla
  • hasan Yilmaz:
    Ne parptisi zaferin partisiymis insanlıktan yoksun kalmışsın ne yapsanizda bu ülkeye barış startı verildi ve barış gelecek sizi kimse benimsemiyor zafercilet 47 32 Yanıtla
  • sedat efetekin:
    adamın tek başına sizin partinizin secmeninden daha fazla seçmeni vardı hala havlamayi kesmiyorsunuz.... 43 29 Yanıtla
  • Mehmet Erkut:
    vahşi 38 28 Yanıtla
  • istanbul.34:
    George orwell'ın hayvanlar çiftliğinde bahsettiği gibi politika sadece her siyasi partinin kendi kodamanlarını oluşturmak için diğer çiftlik hayvanlarını korkutarak sindirme politikasını ifade eder. Dolayısıyla Zafer partisi olmuş yenilgi partisi olmuş fark etmez hepsi kendi kodamanını oluşturmak için diğer çiftlik hayvanlarını korkutarak kamuoyu oluşturmak zorundadır. Zafer partisi'nin argümanı ise biz iktidara gelmezsek ülkeyi diğer milletler, ırklar yönetir. Sonuçta Her partinin bir argümanı vardır. Politikayı gerçekten vatan, millet, dünya vb, için yapanların sayısı birkaç 10 kişiden ibaret. 37 25 Yanıtla
  • ömer tektaş:
    ırkçılık onursuz insanların kendini ifade etme biçimidir 40 21 Yanıtla
  • KADİR BEBEK:
    Allah rahmet eylesin onun için yasin okudum bu nasıl bir anlayıştır beş vakit namazı kılan bir insanım bu kin nefret nereye kadar Hz Muhammed peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ırkçılığı yasaklamıştır ben mi yanlışım siz mi yanlışsınız Bir düşünün 36 20 Yanıtla
  • HASAN ÇAKICI:
    O zaman adama sorarlar bu adamlar meclise girerken, adamı meclis başkan vekili olurken neden canı pahasına mani olmadınız.Bi bakın bakalım adamlar kaç seneden beri mecliste faaliyet yürütüyorlar.Meclise girmelerine hangi parti ve partiler sebep oldu.Adamlar meclise girdimi girdi.Adamlar milletvekili oldumu oldu.Bunca şeyler olurken aklınız neredeydi.Dalga geçmeyin millette. 27 14 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    bunun soytarılar devletimizin maaşını alıyor ya lanet olsun bu yönetim sistemine 17 10 Yanıtla
  • Ismail keskin:
    doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar 8 17 Yanıtla
  • Caner Bey:
    Uğur Bey Yerden Göğe Kadar Doğru ve Güzel Konuştunuz Bu Yorumlarla Size Sataşma Yöntemiyle Ürüyen Dört Ayaklı Hayvanlara Asla Aldırış Etmeden Freni Patlamış Kamyon Gibi Basa Basa Şantiyeye Gidin. 7 15 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Kürdistan kurlası için zafer partisinin iktidar gelmesi gerekiyor 4 12 Yanıtla
  • samet ismail sağlam:
    Şu ülkeye nasıl bir faydan var acaba. İnsanları birbirine kırdırmak ve kaos yaratmaktan başka ne işe yararsınız. Kavga, kindarlık, intikam duygusu ile beslenen zihniyetiniz batsın kahrolsun. 3 2 Yanıtla
  • İhsan Altun:
    Köpekler kuduz olmuş bunlar salyan akan ağızları hav hav diyor 1 3 Yanıtla
  • abdullah aktürk :
    faşist heryerde faşisttir 1 3 Yanıtla
  • Ramazan Firat:
    zafer partisi pkk dan daha tehlikelidir ırkçı faşist gerici bir örgüt tür 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Zafer Partili Batur'dan tartışma yaratacak Sırrı Süreyya Önder mesajı - Son Dakika
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