Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı - Son Dakika
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Politika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

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"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı.

20.01.2025 20:23  Güncelleme: 20:37
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, partisinin 19 Ocak'taki İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da İran caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yemek yerken gözaltına alındı. Özdağ'ın, ifadesi için İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (67)

  • Johny Guitar:
    devletin gücünü göreceksiniz 294 468 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yazık vallahi yazık bu iş diktatörlükden de büyük oldu. bu yüzden bu ülke düzelmeyecek 417 291 Yanıtla
  • Ercan tanboğa:
    ÜMİT ÖZDAĞ BU ÜLKENİN EVLADI BUKADARDA OLMAZ YAKINDIR SONUNUZ AKPARTİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM SONU İYİ DEĞİL 470 194 Yanıtla
  • vasfi demir:
    Suriyeliler gitti başka bir şeyi kalmadı zaten bu ırkçınin. 300 337 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    İSABETLİ BİR KARAR OLMUŞ 203 430 Yanıtla
  • By BLACK:
    yolda yürümekten korkuyorm artık bizi, de, alacaklar mı fakirsin diye..... 288 174 Yanıtla
  • Gülay Güneş:
    ohhh misss 192 208 Yanıtla
  • mustafa dabak:
    bırakın konuşsun dursun yeni kahramanlar turetmeyin 50 139 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    En kısa sürede çıkar, merak etmiyoruz zaten.. 68 62 Yanıtla
  • Bozan.4444 BOZAN:
    hayda 89 25 Yanıtla
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