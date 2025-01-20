İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, partisinin 19 Ocak'taki İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da İran caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yemek yerken gözaltına alındı. Özdağ'ın, ifadesi için İstanbul'a getirileceği öğrenildi.
Son Dakika › Politika › Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı - Son Dakika
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