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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Gaziantep'te partisinin il başkanlığının açılışına katıldı - Son Dakika

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Gaziantep'te partisinin il başkanlığının açılışına katıldı

12.02.2022 17:32
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Gaziantep'te partisinin il başkanlığının açılışına katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep il başkanlığının açılışına katıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep il başkanlığının açılışına katıldı.

Özdağ, açılışta yaptığı konuşmada, Gaziantep'in Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı en fazla göç alan yerlerden biri olduğunu söyledi.

Gaziantep'te bazı rakamlara göre 700-800 bin civarında sığınmacının olduğunu dile getiren Özdağ, " Almanya'da 500 bin Suriyeli olduğu düşünülürse Gaziantep'in ne kadar büyük bir yükü omuzlamak zorunda kaldığını ve büyük bir yükün altına nasıl ızdırap çektiğini görmemek için kör olmak gerekiyor." dedi.

Özdağ, iktidar olmaları halinde bir sene içerisinde bütün sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Özdağ, partisinin il başkanlığının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

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Milletvekili, Gaziantep, İstanbul, Almanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Gaziantep'te partisinin il başkanlığının açılışına katıldı - Son Dakika


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