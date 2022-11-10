Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti ve CHP'ye yönelik sert eleştiriyle öne çıkıyordu. MHP'ye bu kadar sert davranmayan Özdağ'a konu sorulduğunda "MHP'den bize oy akışı var, kesilsin istemiyoruz" yanıtını vermişti.
Ümit Özdağ, MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili suskunluğunu bozdu. Bahçeli'nin AK Parti-HDP görüşmesini normal karşılamasını" değerlendiren Özdağ sert eleştirilerde bulundu.
Özdağ'ın Bahçeli hakkındaki sözleri şöyle: "Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısında HDP'yle görüşmeyi normal kabul etmesi tesadüf değil. Herkes yeni açılım sürecinde kendisine verilen görevi yerine getiriyor."
Son Dakika › Politika › Ümit Özdağ, MHP lideri Bahçeli'yle ilgili suskunluğunu bozdu! Sözleri çok sert - Son Dakika