Ümit Özdağ, MHP lideri Bahçeli'yle ilgili suskunluğunu bozdu! Sözleri çok sert - Son Dakika
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Ümit Özdağ, MHP lideri Bahçeli'yle ilgili suskunluğunu bozdu! Sözleri çok sert

10.11.2022 15:53
Ümit Özdağ, MHP lideri Bahçeli'yle ilgili suskunluğunu bozdu! Sözleri çok sert

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP'ye yönelik ağır eleştiri yapmamasıyla biliniyordu. Özdağ'dan uzun süre sonra Bahçeli'yle ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Bahçeli'nin "AK Parti-HDP görüşmesini normal karşılamasını" değerlendiren Özdağ, "Normal kabul etmesi tesadüf değil. Herkes yeni açılım sürecinde kendisine verilen görevi yerine getiriyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti ve CHP'ye yönelik sert eleştiriyle öne çıkıyordu. MHP'ye bu kadar sert davranmayan Özdağ'a konu sorulduğunda "MHP'den bize oy akışı var, kesilsin istemiyoruz" yanıtını vermişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ümit Özdağ, MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili suskunluğunu bozdu. Bahçeli'nin AK Parti-HDP görüşmesini normal karşılamasını" değerlendiren Özdağ sert eleştirilerde bulundu.

"GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYOR"

Özdağ'ın Bahçeli hakkındaki sözleri şöyle: "Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısında HDP'yle görüşmeyi normal kabul etmesi tesadüf değil. Herkes yeni açılım sürecinde kendisine verilen görevi yerine getiriyor."

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Devlet Bahçeli, Ümit Özdağ, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ, MHP lideri Bahçeli'yle ilgili suskunluğunu bozdu! Sözleri çok sert - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ, MHP lideri Bahçeli'yle ilgili suskunluğunu bozdu! Sözleri çok sert - Son Dakika
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