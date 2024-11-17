Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş - Son Dakika
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Politika

Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş

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Laiklik çıkışıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özdağ, "Yusuf Tekin doktorada benim dersimden öğrencimmiş. Nasıl geçti yahu benden? Şaşıyorum. Demek ki kağıdını doğru okumamışım." dedi.

17.11.2024 23:13
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendisinin öğrencisi olduğunu söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Yusuf Tekin doktorada benim dersimden öğrencimmiş. Nasıl geçti yahu benden? Şaşıyorum. Demek ki kağıdını doğru okumamışım." ifadelerini kullandı.

YUSUF TEKİN, ÜMİT ÖZDAĞ'IN ÖĞRENCİSİYMİŞ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, laiklik açıklamasıyla yeni bir tartışma başlattı. Tekin'e muhalefetten sert tepkiler yükselirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"NASIL GEÇTİ YAHU BENDEN?"

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Ümit Özdağ, Bakan Yusuf Tekin'in kendi öğrencisi olduğunu açıkladı. Özdağ şu ifadeleri kullandı: "Şimdi sizle bir şeyi daha paylaşayım. Yusuf Tekin doktorada benim dersimden öğrencimmiş. Nasıl geçti yahu benden? Şaşıyorum.

"DEMEK Kİ KAĞIDINI DOĞRU OKUMAMIŞIM"

Demek ki kağıdını doğru okumamışım. Doktora tezini de Mümtazer Türköne'nin yanında yazmış. Anlaşıldı nasıl bir tez yazdığı."

Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş

Milli Eğitim Bakanı, Zafer Partisi, Yusuf Tekin, Ümit Özdağ, Politika, Gündem, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • İbrahim Sarıkuş:
    Okusaydın senin ayıbın sana nasıl güvenelim bir sayfayı okuyamaya millet emanet edilmez 57 13 Yanıtla
  • faruk aras:
    demek ki sallapati hocaymışsın tıpkı siyasettte olduğun gibi 50 17 Yanıtla
  • Süleyman Türkben:
    Yusuf hoca doğru konuşmuş. Adam yanlış bişi demiyor ki bütün köpekler neden havlamaya geçtiniz 36 21 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Yusuf Tekin denilen şahıs vatan hainidir.. nokta 14 33 Yanıtla
  • Biyo Art:
    Yusuf Tekin safkan Anadolu insanıdır. Konuşması da hislerimize tercümandır. Ermenistan Yunanistan vekili ancak senden olur cuk da oturur 23 16 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Ya bu japon ümidin vasfı ne ? 2 mandal karşılı japonlara versek bunu keşke 22 7 Yanıtla
  • Biyo Art:
    Yusuf Tekin safkan Anadolu çocuğudur. Konuşmasıyla da hislerimize tercüman olmuştur. Ermenistan’a Yunanistana vekil tam olarak sizden olur. 15 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Necmettin Erbakan da Tayyip Erdoğanın Öğrencisiydi Ne Oldu?? 14 11 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Sen bu memlekette öğretmenlik yaptın ya, sana o görevi verene de yazıklar olsun. 13 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tayyip Erdoğan'da Necmettin Erbakan'ın Öğrencisiydi? Ne Oldu Ev Hapsi Aldı? 5 3 Yanıtla
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