Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendisinin öğrencisi olduğunu söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Yusuf Tekin doktorada benim dersimden öğrencimmiş. Nasıl geçti yahu benden? Şaşıyorum. Demek ki kağıdını doğru okumamışım." ifadelerini kullandı.

YUSUF TEKİN, ÜMİT ÖZDAĞ'IN ÖĞRENCİSİYMİŞ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, laiklik açıklamasıyla yeni bir tartışma başlattı. Tekin'e muhalefetten sert tepkiler yükselirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"NASIL GEÇTİ YAHU BENDEN?"

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Ümit Özdağ, Bakan Yusuf Tekin'in kendi öğrencisi olduğunu açıkladı. Özdağ şu ifadeleri kullandı: "Şimdi sizle bir şeyi daha paylaşayım. Yusuf Tekin doktorada benim dersimden öğrencimmiş. Nasıl geçti yahu benden? Şaşıyorum.

"DEMEK Kİ KAĞIDINI DOĞRU OKUMAMIŞIM"

Demek ki kağıdını doğru okumamışım. Doktora tezini de Mümtazer Türköne'nin yanında yazmış. Anlaşıldı nasıl bir tez yazdığı."