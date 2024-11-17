Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendisinin öğrencisi olduğunu söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Yusuf Tekin doktorada benim dersimden öğrencimmiş. Nasıl geçti yahu benden? Şaşıyorum. Demek ki kağıdını doğru okumamışım." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, laiklik açıklamasıyla yeni bir tartışma başlattı. Tekin'e muhalefetten sert tepkiler yükselirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Partisinin İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Ümit Özdağ, Bakan Yusuf Tekin'in kendi öğrencisi olduğunu açıkladı. Özdağ şu ifadeleri kullandı: "Şimdi sizle bir şeyi daha paylaşayım. Yusuf Tekin doktorada benim dersimden öğrencimmiş. Nasıl geçti yahu benden? Şaşıyorum.
Demek ki kağıdını doğru okumamışım. Doktora tezini de Mümtazer Türköne'nin yanında yazmış. Anlaşıldı nasıl bir tez yazdığı."
Son Dakika › Politika › Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (21)