Ümit Özdağ'ın iddiasına Bakan Varank'tan sert tepki: İspat edersen istifa etmeye hazırım

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, yaptığı bir konuşmada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı hedef aldı. Özdağ, Bakan Varank'ın iki yeğenine torpil yaptığını ifade etti. Özdağ'ın çıkışına Varank'tan yanıt gecikmedi. İki isim sosyal medya üzerinden birbirine girerken, Bakan Varank Özdağ'ı iddiasını ispatlamaya davet etti.

"İKİ YEĞENİNİ DEVLET KURUMUNA YERLEŞTİRDİ"

Özdağ, yaptığı konuşmada "Mustafa Varank, 'ilk düşünceniz istihdam edilmek olmasın' diye Türk gençlerine bir çağrıda bulunmuş. Bu çağrıyı yapan Varank iki yeğenini bir devlet kurumuna yerleştirdi. Hem de üst bir pozisyona. Normalde o kurumda çalışanların 20 yılda geldiği bir konuma. Sonra bu yeğenler olumsuz bir işe karıştılar. Bunun üzerine Varank tarafından o kurumdan alınıp başka bir kuruma alındılar. İnsanda bir utanma olur." dedi.

"İSPAT EDERSEN İSTİFAYA ETMEYE HAZIRIM"

Özdağ'ın bu konuşmasını alıntılayarak Bakan Varank ise sosyal medyadan sert bir şekilde yanıt verdi. Varank, "Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış. Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok. Hepsinin yaşları küçük. Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri!" şeklinde konuştu.

"OLAYI GAYET İYİ ANLADIN"

Bunun üzerine yanıt veren Özdağ, "Terbiyeli konuş. Sen kimlerden bahsettiğimi ve olayı gayet iyi anladın. Ahlaksız da sensin müfteri de sensin. Türk gençlerinin umutlarını yıkan bir zihniyetin temsilcisisin sen." ifadelerini kullandı.

"YALANINI İSPAT ET, HODRİ MEYDAN"

Özdağ'a bir kez daha yanıt veren Bakan Varank, "Lafı gevelemeyi bırak da yalanını ispat et. Hadi hodri meydan! Kimmiş benim yeğenim? Hangi mahkeme ne karar vermiş? İspat etmeyen sadece müfteri değil aynı zamanda alçaktır!" dedi.