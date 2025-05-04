Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı

Zafer Partisi\'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın hesabından hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'e ilişkin yapılan ve tepki çeken paylaşımlara ilişkin Zafer Partisi'nden açıklama geldi. İl Gençlik Kolları Başkanı görevden alınırken; açıklamada hesabın partiden istifa eden kişiler tarafından kullanıldığı belirtildi. Ayrıca Zafer Partisi Ümit Özdağ da "Her şeyin bir edebi vardır" açıklamasında bulundu.

04.05.2025 19:18
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Zafer Partisi, hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından "sarı torba" ve "Sırrı" şeklindeki tepki çeken paylaşımlara ilişkin yaptığı açıklamada "Hesabı partiden istifa edenler kullanıyordu" dedi. Yapılan açıklamada İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı'nın da görevden alındığı duyuruldu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sevenleri ölüm haberiyle yasa boğulurken; Zafer Partisi İl Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar ise büyük tepki çekti.

"SARI TORBA" PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı "sarı torba" ve "Sırrı" imalı paylaşımlarda bulunuldu.

Paylaşımlara çığ gibi tepki yağarken; paylaşım hakkında soruşturmada başlatıldı.

ZAFER PARTİSİ'NDEN SAVUNMA

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu tepki çeken paylaşıma ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kararını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şehirlioğlu, hesabın partiden istifa eden kişiler tarafından kullanıldığını iddia etti.

"Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi İstanbul il gençlik kollarına ilişkin bilgilendirmesini ve kararını kamuoyuyla paylaşmak istedim" diyen Şehirlioğlu, "Zafer Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları hesabından yapılan sorumsuz paylaşım ile ilgili olarak yapılan araştırma neticesinde, Gençlik Kolları hesabının Zafer Partisi'nden bir yıl önce istifa eden iki kişi tarafından kullanıldığı, bu sabah itibarıyla yapılan ısrarlı taleplere rağmen paylaşımları silmemekte direndiği tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Şehirlioğlu ayrıca İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı'nın görevden alındığını "Ayrıca, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Ege İşleyenel'in, İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit tarafından Nisan 2025'te disiplin kuruluna sevk işlemleri başlatılmış olup, bugün görülen lüzum üzerine İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine son verilmiştir" ifadeleri ile duyurdu.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN MESAJ

Şehirlioğlu'nun açıklamasını alıntılayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise "Her şeyin bir edebi vardır" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı

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Son Dakika Politika Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kemal:
    Bu kpppek icerde değil mi niye konuşuyor 30 48 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    kapatın şü partiyi hepsini atın içerye bir daha hiç biri çıkmasın 2 2 Yanıtla
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