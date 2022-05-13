Zafer Partisi'nin bir sonraki adımı için bomba iddia: Mülteciler için referandum teklifi yapacaklar - Son Dakika
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Zafer Partisi'nin bir sonraki adımı için bomba iddia: Mülteciler için referandum teklifi yapacaklar

13.05.2022 09:19
Zafer Partisi'nin bir sonraki adımı için bomba iddia: Mülteciler için referandum teklifi yapacaklar

Mülteciler konusunda Bakan Soylu ile yaşadığı polemik sonrası İçişleri Bakanlığı'na çıkarma yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Zafer Partisi'nin önümüzdeki günlerde iktidara bir çağrı yaparak "Göçmenler konusunda halk ne düşünüyor, bunu halka soralım" teklifinde bulunacağı ve kentlerin meydanlarına referandum sandığı koyarak "Sığınmacılar gitsin mi, kalsın mı?" sorusunu sormaya hazırlandığı iddia edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta TGRT Haber canlı yayınında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik, "Adam yerine koymam, haysiyetsiz adam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" ifadelerini kullanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÇIKARMASI BÜYÜK SES GETİRDİ

Bu sözler sonrasında Özdağ, tepkisini göstermek için İçişleri Bakanlığı'nın önüne gidip "Süleyman, senden korkan senin gibi olsun. Ya özür dile ya bu iş birimiz ölene kadar devam edecek" demişti.

"ÖZDAĞ İLGİYİ OY POTANSİYELİNE ÇEVİRECEK YENİ ADIMLAR PEŞİNDE"

Gündem yaratan çıkarma sonrası gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan gelebilecek yeni hamleye çevrilirken, gazeteci Barış Yarkadaş'tan konuyla ilgili ses getirecek bir iddia geldi. Yarkadaş "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Hodri meydan'' demesinin ardından partiye olan ilginin daha da arttığını belirten yetkililer, "Şimdi bu ilgiyi oy potansiyeline çevirecek yeni adımlar atacağız'' diyor" ifadelerini kullandı.

İKTİDARA ÇAĞRI YAPACAKLAR

Yarkadaş, " Zafer Partisi önümüzdeki günlerde iktidara bir çağrı yapacak ve 'Gelin göçmen-sığınmacı konusunda halk ne düşünüyor, bunu halka soralım' diyecek. Parti yetkilileri, bu amaçla kentlerin meydanlarına referandum sandığı koymayı ve 'Sığınmacılar gitsin mi, kalsın mı?' sorusunu sormaya hazırlanıyor" dedi. Plana göre kentlere kurulacak sandıklara her vatandaşın oy atabileceğini belirten Yarkadaş, "Sığınmacıların kalmasını isteyenler "Kalsın'', gitmesini isteyenler ise "Gitsin'' seçeneğini işaretleyecek" dedi.

"KİMSENİN BÖYLE BİR REFERANDUM YAPMA HAKKI YOK AMA..."

Yarkadaş, Zafer Partisi'nin yeni bir tartışma alanı açmak için bu hamleyi yapacağını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasalarımıza göre, aslında kimsenin böyle bir referandum yapma hakkı yok. Bunu Zafer Partisi de biliyor. Ancak buna rağmen, meydanlara sandık koymayı ve oylama yapmayı düşünüyorlar. Kuşkusuz ki; böyle bir girişime iktidarın tepkisi sert olacaktır. Zafer Partisi, iktidarın müdahalesinin kendilerine yeni bir tartışma alanı açacağını biliyor ve bu yüzden sandıkları koyma hazırlığını sürdürüyor."

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Son Dakika Politika Zafer Partisi'nin bir sonraki adımı için bomba iddia: Mülteciler için referandum teklifi yapacaklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Partisi'nin bir sonraki adımı için bomba iddia: Mülteciler için referandum teklifi yapacaklar - Son Dakika
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